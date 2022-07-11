疫情加速台灣知名飯店改建計畫　台北神旺大飯店危老重建9/15歇業　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北神旺大飯店今(11)日發布訊息，營運長達47的台北神旺大飯店，由於結構早已日趨老舊，於2020年申請危老重建核准，將營運至2022年9月15日後將歇業改建，未來將以綜合商辦結合商場成為東區新地標。而開設在台北京站商圈的普諾麵包坊承德1號分店，則提前在8月26日結束營業。

台北神旺大飯店表示，神旺大飯店自2002年由旺旺集團承接亞太飯店更名迄今逾20年，作為神旺酒店集團的第一家酒店，具有其指標意義。輕聲一句「歡迎回家！」歷年來接待來自世界各地的政要名流、時尚巨星等，長年平均住房率皆維持在9成以上，更曾連年創下全台飯店住房率前三名的絕佳紀錄；且館內美食薈萃，除坐擁百大食尚餐廳頭銜的「潮品集」、純正法國血統的「伯品廊」，乃至以創意懷石料理著稱的「澄江」，與人潮絡繹不絕的「普諾麵包坊」，都是饕客們造訪的理由。

台北神旺大飯店提到，建於1976年的神旺原址歷經47年服役，結構早已日趨老舊，適逢新冠疫情爆發促使延宕多年的改建計畫得以加速推動，並於2020年申請危老重建核准。預計在2022年年底正式啟動改建；以綜合商辦結合商場的建構主體，涵蓋地上27層、地下6層，預期將活絡商圈成為東區新標的。

此外，集團旗下座落於南京東路與林森北路商圈的神旺商務酒店，將持續提供宛如家的溫暖款待。原神旺大飯店旗下的「潮品集」則沿襲潮州菜系的料理精髓，將以親民的「家常」與尊榮的「頂級」重新演繹品牌新氣象；另以溫暖形象擄獲人心的「普諾麵包坊」則持續以街邊店形式烘焙溫馨暖意，期待舊雨新知蒞臨指教。

台北神旺大飯店說，消費者手中若仍持有末使用的神旺大飯店餐廳餐券，均可在2022年9月15日前至館內各餐廳使用或電洽02-2772-2121轉各餐廳；然電商通路販售的台北神旺大飯店電子餐券(活動截止日為2022年6月30日），可至原購買通路辦理申請退費，無須擔心權益受損。