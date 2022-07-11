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台灣7/11新增本土19,051例、 死亡96例 籲接機親友加強消毒

有打滿三劑的民眾接送入境親友時染疫，指揮中心呼籲做到防疫SOP

By 台灣英文新聞－編輯
2022/07/11 14:11
台北街景（圖／美聯社）

台北街景（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）指揮中心今（11）日公布國內新增19,131例COVID-19確定病例，分別為19,051例本土個案及80例境外移入，並新增96例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,051例本土病例，為9,028例男性、10,012例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,069例)、臺中市(2,595例)、桃園市(2,067例)、高雄市(2,026例)、臺北市(1,743例)、臺南市(1,409例)、彰化縣(1,088例)、屏東縣(650例)、雲林縣(574例)、新竹縣(533例)、苗栗縣(458例)、宜蘭縣(451例)、新竹市(391例)、南投縣(386例)、嘉義縣(373例)、花蓮縣(353例)、基隆市(227例)、臺東縣(205例)、嘉義市(197例)、澎湖縣(118例)、金門縣(117例)、連江縣(21例)。

今日新增96例本土病例死亡個案，為59例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。

今日新增80例境外移入個案中，為46例男性、33例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自韓國(4例)、美國(3例)、加拿大(2例)、越南、土耳其、印度、泰國、阿根廷及德國(各1例)移入，另65例感染國家調查中。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,101,156例確診，分別為15,763例境外移入、4,085,339例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,720例COVID-19死亡病例。

此外，今(11)日公布國內新增88例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及86例境外移入。截至目前國內累計檢出326例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4 (48例)及BA.5 (278例)；另累計4例本土確定病例，均為BA.5亞型。

指揮中心提醒，目前國內4名本土個案研判於接送時感染可能性較高，請民眾接送入境親友時落實下列相關防疫措施，以保護自己和家人：

一、接送者應完成接種至少2劑疫苗(建議打滿3劑者優先)，並穿戴手套、佩戴口罩。
二、親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒。
三、車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風。
四、車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、 碰觸等接觸行為。
五、接送完成後，建議對全車內外進行清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。
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