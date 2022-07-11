蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽：新增台灣詩人作品與客語　複賽移師霧峰林家花園

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為強化母語傳承，由義美文教基金會主辦的「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」預計7月23日於「霧峰林家花園—萊園飛殤醉月亭」舉行複賽，這次共吸引全國共133位高中職及專科學生報名參加，包括22名客語參賽者，評審團將優選40名進入複賽。

為強化母語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術，主辦單位表示，今年除了新增客語項目，並在指定詩及自選詩首次納入台灣詩人作品。徵件期間雖逢疫情擴大，仍獲全國高中職同學熱烈響應，報名參賽的學生來自全台各個縣市，有一般高中、技術學校、藝術高中及啟明學校等，還有上一屆參賽同學再度挑戰。

主辦單位指出，此屆初賽競爭十分激烈，其中新增客語項目共有22位同學報名參加，9人挺進複賽；台中啟明學校特教生亦展現高水準，兩名參賽同學都獲得評審青睞，取得複賽資格，充分發揮年輕世代傳承本土語言的熱忱。

複賽將於7月23日於台灣四大名園之首「霧峰林家花園—萊園飛殤醉月亭」舉行，不僅是延續優秀傳統文化，更象徵自由民主精神的發揚。複賽前20名將可進入決賽。決賽訂8月27日於立法院舉行，第一名可獲獎學金20萬元，第二名兩位各獲獎學金10萬元，第三名三位各獲獎學金5萬元，佳作獎各可獲獎學金一萬元。

「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」指導單位是立法院、教育部、文化部，協辦單位包括灘音吟社、天籟吟社、台灣瀛社、中央社、公共電視文化事業基金會、民間全民電視公司、自由時報、鏡電視、霧峰林家花園林獻堂博物館等。