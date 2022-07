感人！普立茲新聞攝影獎80週年展華山登場　全球首次曝光最新得獎攝影搶先看

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 「普立茲新聞攝影獎80週年展」展出138件得獎作品,已於華山文創園區中4B館正式開展。

「一張好的照片,抵過千言萬語」,「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」由時藝多媒體主辦,3件作品為全球首次曝光,包含2022年最新得獎作品:印度在新冠疫情肆虐下的日常,榮獲特寫新聞攝影獎;2021年美國選舉國會大廈抗議衝突;突發新聞攝影獎為2021年5月發生的阿富汗塔利班奪取政權事件。

特別的是,展區《疫情下的世界》(Life in the Pandemic) 收錄2021年特寫新聞獎全系列得獎作品,作品展示配合展場佈置,讓觀眾透過記者在西班牙巴塞隆納的攝影紀錄,更加了解新冠疫情對世界各地所造成的影響;其中,2021年得獎作品:擁抱與親吻(A HUG AND A KISS),可見全球對疫情感到不安、寂寞和憂慮,但仍彼此相愛、珍惜每一刻;這些得獎作品不但觸動人心,更提供面對嚴峻疫情的力量。



2021年得獎作品: A HUG AND A KISS 擁抱與親吻(圖/時藝多媒體提供)

此外,展覽入口處的配樂為家喻戶曉的約翰·藍儂於1971年首次在美國發行、1975年在英國發行的《Imagine》;主辦單位表示,藍儂將他對世界和平的希望譜成動人樂曲,期待人類能夠活在一個不因國族主義、不因宗教信仰而分裂的世界、一個沒有貪婪和殺戮的世界。

時藝多媒體董事長黃文德表示,「普立茲新聞攝影獎80週年展將數十年的戰爭和平、難民逃亡、自然災害、人民抗爭衝突等世界議題濃縮在一個展覽當中,它是今年夏天唯一且最具撼動人心之力的深度文化議題展覽,邀請民眾前來和我們一起成為歷史的見證者!」

詳情請前往官網及臉書查詢,一起來看看精彩展品!



1945年得獎作品:OLD GLORY GOES UP ON MOUNT SURIBACHI 美國國旗升起於折缽山(圖/時藝多媒體提供)



1986年得獎作品: PHILADELPHIA’S HOMELESS 費城街友(圖/時藝多媒體提供)



2016年得獎作品: REFUGEES UNDER THE SUN 紅日下的難民船(圖/時藝多媒體提供)



2020年得獎作品: Hong Kong Riots 香港抗爭(圖/時藝多媒體提供)