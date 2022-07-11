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感人！普立茲新聞攝影獎80週年展華山登場　全球首次曝光最新得獎攝影搶先看

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/11 12:10
2016年得獎作品： REFUGEES UNDER THE SUN 紅日下的難民船（圖／時藝多媒體提供）

2016年得獎作品： REFUGEES UNDER THE SUN 紅日下的難民船（圖／時藝多媒體提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 「普立茲新聞攝影獎80週年展」展出138件得獎作品，已於華山文創園區中4B館正式開展。

「一張好的照片，抵過千言萬語」，「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」由時藝多媒體主辦，3件作品為全球首次曝光，包含2022年最新得獎作品：印度在新冠疫情肆虐下的日常，榮獲特寫新聞攝影獎；2021年美國選舉國會大廈抗議衝突；突發新聞攝影獎為2021年5月發生的阿富汗塔利班奪取政權事件。

特別的是，展區《疫情下的世界》(Life in the Pandemic) 收錄2021年特寫新聞獎全系列得獎作品，作品展示配合展場佈置，讓觀眾透過記者在西班牙巴塞隆納的攝影紀錄，更加了解新冠疫情對世界各地所造成的影響；其中，2021年得獎作品：擁抱與親吻（A HUG AND A KISS），可見全球對疫情感到不安、寂寞和憂慮，但仍彼此相愛、珍惜每一刻；這些得獎作品不但觸動人心，更提供面對嚴峻疫情的力量。

感人！普立茲新聞攝影獎80週年展華山登場　全球首次曝光最新得獎攝影搶先看
2021年得獎作品： A HUG AND A KISS 擁抱與親吻（圖／時藝多媒體提供）

此外，展覽入口處的配樂為家喻戶曉的約翰·藍儂於1971年首次在美國發行、1975年在英國發行的《Imagine》；主辦單位表示，藍儂將他對世界和平的希望譜成動人樂曲，期待人類能夠活在一個不因國族主義、不因宗教信仰而分裂的世界、一個沒有貪婪和殺戮的世界。

時藝多媒體董事長黃文德表示，「普立茲新聞攝影獎80週年展將數十年的戰爭和平、難民逃亡、自然災害、人民抗爭衝突等世界議題濃縮在一個展覽當中，它是今年夏天唯一且最具撼動人心之力的深度文化議題展覽，邀請民眾前來和我們一起成為歷史的見證者！」

詳情請前往官網臉書查詢，一起來看看精彩展品！

感人！普立茲新聞攝影獎80週年展華山登場　全球首次曝光最新得獎攝影搶先看
1945年得獎作品：OLD GLORY GOES UP ON MOUNT SURIBACHI 美國國旗升起於折缽山（圖／時藝多媒體提供）

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1986年得獎作品： PHILADELPHIA’S HOMELESS 費城街友（圖／時藝多媒體提供）

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2016年得獎作品： REFUGEES UNDER THE SUN 紅日下的難民船（圖／時藝多媒體提供）

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2020年得獎作品： Hong Kong Riots 香港抗爭（圖／時藝多媒體提供）
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陳文茜
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