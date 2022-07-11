〈財經主筆室〉千萬勞工等看基本工資調漲結果　勞動部長扛得住資方壓力？

明年基本工資到底調不調？調幅有多少？勞動部長許銘春近日表示「努力維持勞工實質購買力」。由於資方對調漲基本工資意見很多，許銘春能否扛得住資方壓力？所有勞工朋友都在看許銘春所說的承諾能否實現。

針對基本工資調漲議題，許銘春上周指出，面臨通膨壓力，基本工資的調整幅度並未實質讓勞工受惠；加上今年經濟成長率不如去年，物價漲幅又高，也讓大家對明年基本工資的調整幅度更加期待，第三季將召集勞資政學四方代表共同討論，會努力以「維持勞工實質購買力」做為調整基本工資的重點考量。

勞動部6月底召開的基本工資工作小組會議，資方代表就表示，疫情對內需產業衝擊今年比去年嚴重，包括住宿餐飲、婚宴等，下半年也都不會好，明年基本工資最好不要調，若要調升，也要考慮業者經營壓力。資方指出，業者營運成本都在增加，營運壓力變大，此外，電價7月起漲，且南韓大廠大砍單等影響，都還未顯現。

其實，新冠疫情自2019年底爆發以來，從2020年開始，每年檢討基本工資調漲之際，資方都以疫情影響經濟喊苦，要求政府、勞方都能與資方共體時艱，年年都希望降低基本工資的調幅，但企業界年年喊苦，年年獲利都創新高，結果是苦了勞工朋友、爽了企業老闆。

就以疫情期間這幾年企業獲利情況來看，2020年上市櫃公司不受疫情干擾，當年獲利逆風高飛，全年獲利2.46兆元，年增高達近22%，獲利更勝歷年最高的2.22兆元，一舉改寫歷史新高紀錄，單單護國神山台積電一家獲利就達5,178億餘元，較前一年度大增1,726億元。

2021年上市櫃公司獲利更是再創佳績，據統計，上市櫃公司2021年第四季及全年獲利均大增，第四季單季獲利推至1.096兆元，寫下史上首見連三季破1兆元的史上紀錄，而全年獲利更是直接跳過3兆元大關，締造史上最高的4.298兆元獲利新猷，估計配發的股息可高達2.5兆至2.6 兆元，配發的股息比2020年所有上市櫃公司獲利2.46兆元還要多。

2022年雖然有全球通膨、俄烏戰爭未歇、中國封控及長短料問題的四大瓶頸干擾，但上市櫃公司今年第一季財報依然強勁，不僅單季營收以10.5兆元，創下史上最強的一季佳績，稅後純益1.16兆元刷新史上第二高紀錄，年增17.72%、季增5.54%，實在看不出資方所說經營所面臨的苦處？

南韓是台灣產業的最大競爭對手國家，南韓最低薪資委員會在6月底已宣布，同意將明年最新時薪調漲5%，從9,160元提高到9,620韓元（約7.39美元）。南韓最低薪資委員會表示，這一次的薪資調漲考量到成長率、通貨膨脹和僱用展望等因素，這也是南韓新任總統尹錫悅上任後的首度調升。

雖然許多法人都認為，在升息及通膨影響濟壓力下，第二季財報及下半年經濟景氣得保守以待。但根據摩根士丹利最新發布的報告指出，「緩和成長和需求所需的利率水平，將不會像市場現在認為的那麼高。我們愈來愈有信心，通膨將在本季觸底，而且在未來數月，通膨可能開始低得令人意外。」

其實，外資法人普遍預估日韓經濟衰退幅度會大於台灣，如今，連韓國都已經率先宣布調漲基本工資5%，況且，法人預估通膨本季就可望觸底了，最近幾年獲利連續創新高的台灣，資方實在沒有理由再以各種藉口來拒絕調漲薪資才對！明年基本工資調漲幅度取決於政府態度，就看許銘春的肩膀有多硬了？