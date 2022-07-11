台北Bluerider ART畫廊「歐洲大套房」特展　台中藝博開逛布拉格、日內瓦、巴黎囉！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)Bluerider ART將於台中藝博期間打造「Room 822歐洲大套房」特展，將於7月14日登場。

台中藝博會將於7月14日至17日登場，Bluerider ART藍騎士藝術空間將於藝博期間，首次將台中林酒店飯店歌劇院大套房打造為「歐洲大套房」特展，展出來自布拉格、日內瓦、巴黎等12位藝術家最新創作，帶領觀眾遊歷四大歐洲藝術城市。

Bluerider ART 藍騎士藝術空間於2013年由王薇薇（Elsa Wang）獨資創立，延續前衛藝術家 Wassily Kandinsky康丁斯基發起的Der Blaue Reiter （The Blue Rider 藍騎士）藝術團體命名，時常引進國際藝術家創作展出，目前於台北及上海皆有開設空間。

一起來看「歐洲大套房」特展的精彩展品吧！

海德堡Ｘ克里斯蒂安．格琳



(圖/畫廊提供)

來自海德堡的藝術家克里斯蒂安．格琳（Christiane Grimm ）作品立體漸層以光作畫，創造「不插電的動態光影」。非典型藝術家馬克 Marck，將以前衛獨特的「人體時鐘」挑戰觀者的界線。特奧．聖荷西 Teo San José 的紅色雕塑充滿動感活力。坦佳．羅切邁爾 Tanja Rochelmeyer 則以壓克力玻璃拼貼而成的立體雕塑呈現，打開、探索原來平面圖像中不可見的中介空間。

布拉格Ｘ楊・克拉



(圖/畫廊提供)

來自布拉格的藝術家楊・克拉（Jan Kaláb）幾何形變，結合抽象藝術與街頭創作的雙重語彙。

日內瓦Ｘ西瑞．菲茲



(圖/畫廊提供)

日內瓦藝術家西瑞．菲茲（Thierry Feuz）將美好回憶幻化⾃然中的花朵與微⽣物，虛實間凝結生命稍縱即逝的美好片刻。

巴黎Ｘ帕斯卡爾．多比斯



(圖/畫廊提供)

來自思想自由的象徵之地，巴黎藝術家帕斯卡爾．多比斯（Pascal Dombis）透過演算法將文學家威廉．柏洛茲的文本無限增長，創造動態的視覺作品。以其「隨機」及「偶發」的意外生成，試圖從中辯證出科技與人類的最大差異。

ART Taichung 台中藝術博覽會

展位：Room 822

貴賓預展：2022 / 7 / 14（四）15:00 - 19:00

大眾開放日期：2022 / 7 / 15（五）- 17（日）

展覽時間：12:00 - 19:00（7 / 17 至 18:00）

展覽地點：台中林酒店（台中市西屯區朝富路99號）