Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台北Bluerider ART畫廊「歐洲大套房」特展　台中藝博開逛布拉格、日內瓦、巴黎囉！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/11 11:11
Bluerider ART將於台中藝博會期間打造「Room 822歐洲大套房」特展(圖為Marck作品/畫廊提供)

Bluerider ART將於台中藝博會期間打造「Room 822歐洲大套房」特展(圖為Marck作品/畫廊提供)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)Bluerider ART將於台中藝博期間打造「Room 822歐洲大套房」特展，將於7月14日登場。

台中藝博會將於7月14日至17日登場，Bluerider ART藍騎士藝術空間將於藝博期間，首次將台中林酒店飯店歌劇院大套房打造為「歐洲大套房」特展，展出來自布拉格、日內瓦、巴黎等12位藝術家最新創作，帶領觀眾遊歷四大歐洲藝術城市。

Bluerider ART 藍騎士藝術空間於2013年由王薇薇（Elsa Wang）獨資創立，延續前衛藝術家 Wassily Kandinsky康丁斯基發起的Der Blaue Reiter （The Blue Rider 藍騎士）藝術團體命名，時常引進國際藝術家創作展出，目前於台北及上海皆有開設空間。

一起來看「歐洲大套房」特展的精彩展品吧！

海德堡Ｘ克里斯蒂安．格琳

台北Bluerider ART畫廊「歐洲大套房」特展　台中藝博開逛布拉格、日內瓦、巴黎囉！
(圖/畫廊提供)

來自海德堡的藝術家克里斯蒂安．格琳（Christiane Grimm ）作品立體漸層以光作畫，創造「不插電的動態光影」。非典型藝術家馬克 Marck，將以前衛獨特的「人體時鐘」挑戰觀者的界線。特奧．聖荷西 Teo San José 的紅色雕塑充滿動感活力。坦佳．羅切邁爾 Tanja Rochelmeyer 則以壓克力玻璃拼貼而成的立體雕塑呈現，打開、探索原來平面圖像中不可見的中介空間。

布拉格Ｘ楊・克拉

台北Bluerider ART畫廊「歐洲大套房」特展　台中藝博開逛布拉格、日內瓦、巴黎囉！
(圖/畫廊提供)

來自布拉格的藝術家楊・克拉（Jan Kaláb）幾何形變，結合抽象藝術與街頭創作的雙重語彙。

日內瓦Ｘ西瑞．菲茲

台北Bluerider ART畫廊「歐洲大套房」特展　台中藝博開逛布拉格、日內瓦、巴黎囉！
(圖/畫廊提供)

日內瓦藝術家西瑞．菲茲（Thierry Feuz）將美好回憶幻化⾃然中的花朵與微⽣物，虛實間凝結生命稍縱即逝的美好片刻。

巴黎Ｘ帕斯卡爾．多比斯

台北Bluerider ART畫廊「歐洲大套房」特展　台中藝博開逛布拉格、日內瓦、巴黎囉！
(圖/畫廊提供)

來自思想自由的象徵之地，巴黎藝術家帕斯卡爾．多比斯（Pascal Dombis）透過演算法將文學家威廉．柏洛茲的文本無限增長，創造動態的視覺作品。以其「隨機」及「偶發」的意外生成，試圖從中辯證出科技與人類的最大差異。

ART Taichung 台中藝術博覽會

展位：Room 822
貴賓預展：2022 / 7 / 14（四）15:00 - 19:00
大眾開放日期：2022 / 7 / 15（五）- 17（日）
展覽時間：12:00 - 19:00（7 / 17 至 18:00）
展覽地點：台中林酒店（台中市西屯區朝富路99號）
Bluerider ART
台中藝博
歐洲
台中林酒店
飯店
歌劇院大套房
藍騎士藝術空間
王薇薇
台北
上海
畫廊
藝術
展覽
創作

相關新聞

多次表明不參選新北市長 林佳龍新聲明曝轉折
多次表明不參選新北市長 林佳龍新聲明曝轉折
2022/07/10 21:22
陳時中確定角逐台北市長選舉 最新聲明：責任來我就扛
陳時中確定角逐台北市長選舉 最新聲明：責任來我就扛
2022/07/10 20:02
【最新】台灣民進黨雙北「龍中配」10日拍板定案! 蔣萬安：藍營「北北基桃」聯合作戰　　　
【最新】台灣民進黨雙北「龍中配」10日拍板定案! 蔣萬安：藍營「北北基桃」聯合作戰　　　
2022/07/10 18:52
林佳龍確定參選？ 侯友宜：歡迎任何人真心愛新北
林佳龍確定參選？ 侯友宜：歡迎任何人真心愛新北
2022/07/10 14:08
【更新】日本台灣交流協會7/11下午起開放民眾悼念　矢板明夫：承繼遺志•台灣安倍之友會將辦追思會　
【更新】日本台灣交流協會7/11下午起開放民眾悼念　矢板明夫：承繼遺志•台灣安倍之友會將辦追思會　
2022/07/10 09:28

更新時間 : 2022-07-11 11:25 GMT+08:00

最受歡迎

敢去嗎？斥資千萬神還原台灣民雄鬼屋　嚇破膽沉浸體驗特展暑假首選
敢去嗎？斥資千萬神還原台灣民雄鬼屋　嚇破膽沉浸體驗特展暑假首選
台灣7/10日新增本土確診27,708例 死亡71例
台灣7/10日新增本土確診27,708例 死亡71例
台灣7/9新增28,028例新冠肺炎確診本土個案　＋94死、107例境外移入
台灣7/9新增28,028例新冠肺炎確診本土個案　＋94死、107例境外移入
台北電影節頒獎典禮必看亮點！《美國女孩》入圍最多　邱澤、許瑋甯婚後首度合體
台北電影節頒獎典禮必看亮點！《美國女孩》入圍最多　邱澤、許瑋甯婚後首度合體
【分析】缺油缺糧、民眾絕望逃離：斯里蘭卡「破產」與中國「一帶一路」有關嗎？
【分析】缺油缺糧、民眾絕望逃離：斯里蘭卡「破產」與中國「一帶一路」有關嗎？
【更新】日本前首相安倍晉三遇襲身亡　台灣101、中鋼大樓等地標點燈悼念
【更新】日本前首相安倍晉三遇襲身亡　台灣101、中鋼大樓等地標點燈悼念
搶救無效 安倍中彈身亡享壽67歲
搶救無效 安倍中彈身亡享壽67歲
〈時評〉這些人怎麼睡得著？
〈時評〉這些人怎麼睡得著？
日本參議院選舉照常舉辦 出口民調：執政聯盟維持多數優勢
日本參議院選舉照常舉辦 出口民調：執政聯盟維持多數優勢
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴