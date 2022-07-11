赴日台交流協會追思安倍 蔡英文：並肩前進的好夥伴

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前日本首相安倍晉三遇刺，台灣總統蔡文今（11）日上午前往日本台灣交流協會追思現場悼念。蔡英文表示，今天政府機關和公立學校下半旗悼念安倍前首相，她要代表政府與人民，向安倍前首相的家屬致上最深的哀悼，對於不法的暴力行為，也要再次予以最嚴厲的譴責。

蔡英文在演說中感謝安倍前首相對台日關係的貢獻，並強調，未來，台灣和日本會持續攜手合作，深化雙方友好關係，共同創造印太地區的自由和開放。「我們一起繼續努力，讓更多台日合作開花結果」。

蔡英文抵達現場後，首先獻花、行鞠躬禮，並在追思留言板寫下「台灣永遠的好朋友，感謝您對台日友誼及世界民主、自由、人權、和平的貢獻」。隨後在談話中，蔡英文表示，安倍晉三是她認識10多年的老朋友，還記得今年3月與安倍視訊會談時的親切笑容和溫暖的問候。「當時，我們雙方都非常希望能早日在台灣見面。」

蔡英文指出，駐日代表謝長廷也曾提到，安倍前剛允諾要來台灣訪問，許多民間朋友都談起原本規劃跟安倍一起進行的活動跟計畫，這些都代表安倍跟台灣的互動是多麼密切，「我們一直都是並肩前進的好夥伴。對於安倍前首相的離開，大家都非常難過與不捨。」

蔡英文提及，這幾天，來自各地的民眾在日本台灣交流協會外頭的留言牆上，寫下了對安倍的追思和感謝。「今天，我們政府機關和公立學校下半旗悼念，她要代表政府與人民，向安倍前首相的家屬致上最深的哀悼。對於不法的暴力行為，我們也要再次予以最嚴厲的譴責。」

蔡英文強調，安倍是深受國際推崇的國際領袖，畢生致力於維護民主、自由、人權的價值，更是台灣的好朋友，多次訪問我國並大力提升台日關係、促進雙方的交流。

蔡英文進一步表示，這些年來，不論台灣遇到震災或是疫情挑戰，安倍總是伸出援手；在國際場域，他也為台灣仗義執言，積極支持台灣的國際參與。安倍前首相對台灣的友好和溫暖，將會永遠留在我們的心中。

蔡英文還說，近日在台、日兩地，許多朋友都在回顧安倍彈琴悼念311震災罹難者的影片，「安倍在影片中表達，希望跟大家一起發揮挑戰的精神以及互助扶持的精神。相信這也是台灣和日本共同秉持的精神。」

蔡英文強調，過去，台日相互扶持走過許多的挑戰，今天，我們一起追悼安倍，也會記得他對台日合作的期待。未來，台灣和日本會持續攜手合作，深化雙方友好關係，共同創造印太地區的自由和開放。

最後，蔡英文再次感謝安倍前首相對台日關係的貢獻，正如同他所彈奏的《花正在開》歌曲，我們一起繼續努力，讓更多台日合作開花結果。