日本參院選舉修憲派大獲全勝 有望完成安倍遺願

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）日本參議院選舉結果揭曉，自民黨獨拿63席次，修憲派大獲全勝共取得93席次，取得提案修憲資格，有望完成安倍的遺願。我國外交部對於日本嚴峻情況下無畏艱難如期完成選舉，表示高度肯定。

《NHK》報導，10日舉行的日本第26屆參議院選舉結果出爐，自民黨取得重大勝利，拿下63席，其中45席為選區席次，18席為比例代表席次。這次大選改選74個區域席次、補選1席非改選區域席次，及改選50席比例代表席次，總計125個席次。

聯合執政的自民黨與公明黨，以及日本維新會、國民民主黨這4黨被視為修憲勢力，4黨共獲得93席，達到國會提案門檻的2/3席次。此外，本次選舉中有35名女性候選人當選，創下歷史新高。本次選區投票率為52.05%，比上屆高出3.25％。

中央社報導，自民黨本回政見有「守護日本」及「創造未來」兩大主軸。在「創造未來」方面，主張要修憲，創造新的國家面貌，內容包括在憲法第9條明載自衛隊，以及新設緊急事態應對條項。上述皆為遇刺身亡的前首相安倍晉三生前最想推動的志業。這次自民黨在參議院選舉獲大勝，一般認為是獲得民意支持，期待早日修憲。

最大在野黨立憲民主黨本次改選前議席是23席，但選舉結果顯示拿到的席次低於20席。立憲民主黨這次選戰主要在批評岸田政府對於物價飆漲、日圓貶值等等情況沒提出適當的對策，認為修憲並非當務之急。

外交部今日上午表示，我國政府對日本順利完成參議院議員改選表示高度肯定，並已指示駐日本代表處以外交部長吳釗燮及台灣日本關係協會會長蘇嘉全名義向「日華議員懇談會」當選成員及其他重要友我國會議員致意。

外交部提及，此次日本參議院選舉期間，不幸發生前首相安倍晉三遇刺事件，我國政府與人民痛失一位真誠國際友人，全球民主社會咸感哀痛。日本在此嚴峻情況下無畏艱難如期完成選舉，充分展現民主社會的韌性與堅毅，已贏得舉世的推崇與肯定。

外交部強調，台日共享民主、自由、人權、法治等普世價值，國民情感深厚友好，我國政府未來將在既有的良好基礎上，與日本政府持續深化台日全方位友好實質合作關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。