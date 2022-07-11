恭喜！柯震東首封影帝直呼像做夢　台北電影節完整得獎名單看這邊

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)第24屆台北電影節頒獎典禮已於7月9日晚間在台北市中山堂舉行，柯震東憑藉《月老》首封影帝，
今年台北電影獎影帝由《月老》柯震東抱回，評審團認為柯震東自信又有魅力的特質，
柯震東於IG上分享得獎感言，「很像一場夢！發自內心的完全沒有想到會得獎！所以上台胡言亂語…誰都沒感謝到也什麼都忘了說。」
新科影帝坦言，今年初自己導演了一部電影，讓他更認真的想要轉幕後，或是用別的方式去參與影視行業！「因為演員真的好累好累！準備角色.頗析自己.挖空自我.離開角色.已經夠累了！還要站在最前線接受各種花式檢驗跟輿論攻擊！」
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《修行》
《修行》改編自作家王定國的短篇小說《妖精》，描述模範主婦太太發現先生外遇後的無愛「修行」婚姻生活，探討中年婚姻危機與人生難題；評審力讚陳湘琪的演出，「以極少的台詞，成功刻畫了中年妻子面對出軌丈夫的壓抑、焦躁。大量沒有對手戲的情節，有如精準的獨白，令角色鮮活且厚實」。
最佳男配角由《咒》的高英軒拿下，他一上台就激動落淚說：「
《美國女孩》
備受矚目的百萬首獎，由盧盈良導演的《神人之家》奪得，
盧盈良表示，「
完整得獎名單
百萬首獎／最佳紀錄片
《神人之家》／飛望影像有限公司、Films de Force Majeure
最佳劇情長片
《美國女孩》／寰亞電影製作有限公司、水花電影股份有限公司、杰威爾音樂有限公司、G.H.Y. Culture & Media (Singapore)
最佳短片
《詠晴》／張誌騰
最佳動畫片
《素還真》／品蓮觀真電影股份有限公司、霹靂國際多媒體股份有限公司
最佳導演
九把刀（柯景騰）／《月老》
最佳編劇
樓一安、陳芯宜／《該死的阿修羅》
最佳男主角
柯震東／《月老》
最佳女主角
陳湘琪／《修行》
最佳男配角
高英軒／《咒》
最佳女配角
王渝萱／《該死的阿修羅》
最佳新演員
方郁婷／《美國女孩》
最佳攝影
夏紹虞／《不想一個人》
最佳剪輯
黃懿齡／《神人之家》
最佳配樂
秦旭章、許家維、蔡佳穎、川流／《該死的阿修羅》
最佳美術設計
陳若宇／《咒》
最佳造型設計
霹靂國際多媒體股份有限公司、塏鈺設計有限公司／《素還真》
最佳聲音設計
高偉晏／《庭中有奇樹》
最佳視覺效果
嚴振欽、罡風創意映像有限公司／《月老》
傑出技術
聲音演出：黃文擇／《素還真》
媒體推薦獎
《素還真》
觀眾票選獎
《神人之家》
卓越貢獻獎
朱延平