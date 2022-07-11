恭喜！柯震東首封影帝直呼像做夢　台北電影節完整得獎名單看這邊

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)第24屆台北電影節頒獎典禮已於7月9日晚間在台北市中山堂舉行，柯震東憑藉《月老》首封影帝， 陳湘琪則以《修行》二度榮登影后，《神人之家》拿下百萬首獎，以及最佳紀錄片、最佳剪輯三大獎；《月老》則抱走最佳導演、最佳男主角、最佳視覺效果。

今年台北電影獎影帝由《月老》柯震東抱回，評審團認為柯震東自信又有魅力的特質， 令表演行雲流水且自然迷人，柯震東擊敗入圍者張孝全、溫昇豪、陳以文、范少勳，擺脫花瓶封號首度於北影封帝。

柯震東於IG上分享得獎感言，「很像一場夢！發自內心的完全沒有想到會得獎！所以上台胡言亂語…誰都沒感謝到也什麼都忘了說。」

新科影帝坦言，今年初自己導演了一部電影，讓他更認真的想要轉幕後，或是用別的方式去參與影視行業！「因為演員真的好累好累！準備角色.頗析自己.挖空自我.離開角色.已經夠累了！還要站在最前線接受各種花式檢驗跟輿論攻擊！」

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《修行》 陳湘琪繼《迴光奏鳴曲》後二度受封影后， 陳湘琪上台領獎時將此獎獻給天上的父母，感動說：「 雖然你們看不到，但我相信你們一定很高興。我很想念你們， 很愛你們。」

《修行》改編自作家王定國的短篇小說《妖精》，描述模範主婦太太發現先生外遇後的無愛「修行」婚姻生活，探討中年婚姻危機與人生難題；評審力讚陳湘琪的演出，「以極少的台詞，成功刻畫了中年妻子面對出軌丈夫的壓抑、焦躁。大量沒有對手戲的情節，有如精準的獨白，令角色鮮活且厚實」。

最佳男配角由《咒》的高英軒拿下，他一上台就激動落淚說：「 我不是最好的演員。但我今天很幸運，能站在這邊。」 最佳女配角頒給《該死的阿修羅》王渝萱，評審讚許她「角色完整立 體，表演揮灑自如，在輔助劇情發展之餘深具風采。 是一位值得期待的高可塑性演員。」

《美國女孩》 獲最佳劇情長片，主演方郁婷則勇奪最佳新演員，也是繼去年金馬獲獎後拿下的第二座獎，她領獎時笑說，「現在想到試鏡、殺青， 一路到現在，覺得這是一個超級夢幻的旅程。」

備受矚目的百萬首獎，由盧盈良導演的《神人之家》奪得， 該片並獲最佳紀錄片、最佳剪輯等三獎，評審認為本片「 真摯而貼近的梳理著家人、土地和神明之間的渴望與拉扯， 毫不煽情卻無比動人。」

盧盈良表示，「 心情真的很複雜，我現在的感受是，也許神明早就以不同的方式， 給了這個家族最美好的祝福。」

完整得獎名單

百萬首獎／最佳紀錄片

《神人之家》／飛望影像有限公司、Films de Force Majeure

最佳劇情長片

《美國女孩》／寰亞電影製作有限公司、水花電影股份有限公司、杰威爾音樂有限公司、G.H.Y. Culture & Media (Singapore)

最佳短片

《詠晴》／張誌騰

最佳動畫片

《素還真》／品蓮觀真電影股份有限公司、霹靂國際多媒體股份有限公司

最佳導演

九把刀（柯景騰）／《月老》

最佳編劇

樓一安、陳芯宜／《該死的阿修羅》

最佳男主角

柯震東／《月老》

最佳女主角

陳湘琪／《修行》

最佳男配角

高英軒／《咒》

最佳女配角

王渝萱／《該死的阿修羅》

最佳新演員

方郁婷／《美國女孩》

最佳攝影

夏紹虞／《不想一個人》

最佳剪輯

黃懿齡／《神人之家》

最佳配樂

秦旭章、許家維、蔡佳穎、川流／《該死的阿修羅》

最佳美術設計

陳若宇／《咒》

最佳造型設計

霹靂國際多媒體股份有限公司、塏鈺設計有限公司／《素還真》

最佳聲音設計

高偉晏／《庭中有奇樹》

最佳視覺效果

嚴振欽、罡風創意映像有限公司／《月老》

傑出技術

聲音演出：黃文擇／《素還真》

媒體推薦獎

《素還真》

觀眾票選獎

《神人之家》

卓越貢獻獎

朱延平