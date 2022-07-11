台灣旭海科研火箭發射場域　首支類衛星載具火箭升空

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）科技部位於屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域，陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）10日清晨6時12分順利發射火箭，科技部吳政忠部長對於團隊的努力表達慰勉之意，同時對屏東縣牡丹鄉公所旭海部落的支持表達謝意。

科技部位於屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域，原訂於今年5月3日由陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）發射團隊執行首次發射，但當時因故取消發射。10日再度挑戰，終於在清晨6時12分順利發射成功。

科技部表示，這次發射計畫是ARRC為執行科技部計畫，進行HTTP-3A第二節火箭的第一次飛行測試。飛行時間約2分鐘、飛行高度約3公里。測試重點包含可控制混合式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統、火箭降落傘回收系統。這次發射準備作業以及飛行過程中所有的數據，都將做為下一階段飛行測試參考。

前瞻火箭研究中心（ARRC）副主任魏世昕表示，團隊主要研究項目為「具飛行導航控制能力的混合式燃料探空火箭」，不需要發射架輔助導引飛行方向，可垂直起飛，經由自主研發的飛行導航控制、推力大小與推力向量控制系統來調整飛行路徑，並在飛行完成後進行分析，檢視飛行軌跡是否與規劃路徑相同。魏世昕說明，HTTP-3A是全世界第一支擁有導控技術的混合式火箭，雖然飛行高度不高，但在技術面卻是重大突破，並強調「這一步是大家一起走出來的。」

科技部吳政忠部長表示，面對全球新興太空產業的發展，正是臺灣整合學研界與產業界投入太空相關利基產業的最佳時機。科技部擇定屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣做為短期科研發射場域，進一步為懷抱太空夢的科研團隊提供合法、安全的設施，也將持續督導即將升格為行政法人的國家太空中心，妥善利用短期科研火箭發射場域，積極提升太空科技能量，精進本土太空技術，培育太空關鍵科技人才，使我國能在全球太空領域占有一席之地。