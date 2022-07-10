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多次表明不參選新北市長 林佳龍新聲明曝轉折

林佳龍曾經多次公開表態，不會投入新北市選舉，對這樣的轉折，有人熱切支持，也有人困惑不解，情緒發展劇烈，隨著今天的徵召拍板，塵埃落定。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/07/10 21:22
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）林佳龍今（10）同陳時中宣布接受徵召，將個別投入雙北市長選戰，林佳龍也發出聲明，說雖然過去多次表態不會參選新北市長選舉，如今面對情勢發生變化，「戰場在哪，我就在哪」。

民進黨今公布龍中配後，林佳龍在晚間發出聲明，除證實他將接受徵召，決戰雙北之外，也解釋宣布參選前一路以來的轉折，「這段時間，佳龍曾經多次公開表態，不會投入新北市選舉，而是積極準備台北市長的選舉。對這樣的轉折，有人熱切支持，也有人困惑不解，情緒發展劇烈，隨著今天的徵召拍板，塵埃落定。」

林佳龍表示自己必須和關心這場選戰的人們說明，他說他的從政歷史，都在尋找為台灣人民做事的機會跟場域，我的價值理想，從學生時代，一路走來始終堅定而執著。

林佳龍也提到自己過去在台中治理城市的寶貴經驗，以及後來到了中央成為交通部長時，發生令人遺憾的太魯閣號列車事故，他說，這種種原因都讓他持續實踐參政與推動改革的決心。

林佳龍也提出北台灣首都圈願景，他認為雙北雙箭頭能同步帶動首都圈治理，促進北北基桃的繁榮與進步，而新北市的人口最多，其行政區域範圍更為龐大，正需要林佳龍結合過去的治理經驗，才能加速發動北台灣的發展引擎。

最後林佳龍強調「戰場在哪，我就在哪」他將與陳時中一同投入雙北選舉，為大台北首都圏而戰，為台灣人民而戰。
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