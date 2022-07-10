陳時中確定角逐台北市長選舉 最新聲明：責任來我就扛

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨台北市長候選人今（10日）已定案，將由衛福部長兼防疫指揮官陳時中擔當大任，角逐年底的市長選舉，對此，陳時中晚間發布聲明，表示「責任來，我就扛」。

111年九合一選舉將於2022年11月26日舉行，執政黨民進黨與其他在野黨紛紛拋出候選人人選，台北市長一職的人選更是備受矚目，稍早民進黨選對會通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中也發布聲明證實消息。

陳時中在聲明中表示「責任來，我就扛，防疫是這樣，選舉也是這樣。今天民進黨選對會決定徵召我參選台北市長，感謝蔡英文主席和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付。我責無旁貸，盡力承擔。」

陳時中也說「台北是我的家，我生在這裡、長在這裡、也住在這裡，我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久，請大家跟我一起為台北的未來打贏這一仗。」

至於之前傳出被打壓的林佳龍，也在今天公布將參選新北市長，讓龍中配成為雙北的民進黨組合，對此，總統蔡英文說陳時中穩健專業、擅於溝通等，有政策規畫能力，更有政策執行力，而林佳龍則是有國際宏觀視野和城市治理實績，一定有經驗、有能力展現新北市和首都生活圈的新治理願景。