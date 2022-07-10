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【更新】接任台灣疫情中心指揮官？ 台大副校長張上淳：不清楚　衛福部:陳時中現階段還是部長

➤指揮中心發言人莊人祥說，在離開前的這段期間，疫情指揮中心的指揮官仍然是陳時中，按照規定，一級開設的指揮中心，指揮官是行政院指派，並非指揮中心內部能自行選定接班人，因此不方便多加評論。➤衛福部次長薛瑞元也不願做回應，僅說現階段陳時中還是部長。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/10 20:00
圖為指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（中央社資料照片）

圖為指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（中央社資料照片）

更新時間: 2022-07-10 20:30

延伸閱讀: 【最新】台灣民進黨雙北「龍中配」10日拍板定案! 蔣萬安：藍營「北北基桃」聯合作戰

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）民進黨選對會今天(10日) 建議徵召衛福部長陳時中為台北市長參選人，陳時中是否辭官參選以及疫情指揮中心指揮官接班人都備受關注，專家諮詢小組召集人同時也是台大副校長的張上淳，多次被傳出將接任指揮官，是否可能接任，他接受媒體電訪表示，不清楚。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，陳時中參選台北市長後，中央流行疫情指揮中心指揮官接班人也是外界關注焦點之一，指揮中心發言人莊人祥接受媒體電話聯訪表示，如果成真的話，一般來說，從徵召到離開指揮中心還會有一段時間。

中央社引述莊人祥說，在離開前的這段期間，疫情指揮中心的指揮官仍然是陳時中，按照規定，一級開設的指揮中心，指揮官是行政院指派，並非指揮中心內部能自行選定接班人，因此不方便多加評論。

衛福部次長薛瑞元也不願做回應，僅說現階段陳時中還是部長。

薛瑞元下午接受媒體聯訪時表示，現在陳時中還是部長，沒有接到陳時中是否兼任衛福部長跑選舉的相關消息，內部並無討論過代理部長備案，這不是內部可以自行決定，會繼續做好分內工作。

【更新】接任台灣疫情中心指揮官？ 台大副校長張上淳：不清楚　衛福部:陳時中現階段還是部長

【最新】台灣民進黨雙北「龍中配」10日拍板定案! 蔣萬安：藍營「北北基桃」聯合作戰
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