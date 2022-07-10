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山上徹也稱非政治原因行兇 日媒曝宗教關係埋仇恨

兇嫌山上徹也母親為統一教會的狂熱信徒，對教會大量捐款導致家裡破產，山上徹也因此心生仇恨，並認為安倍晉三與該團體有關才引起殺機。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/07/10 18:06
山上徹也槍殺安倍後隨即遭維安人員壓制。(圖/路透社)

山上徹也槍殺安倍後隨即遭維安人員壓制。(圖/路透社)

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）近距離槍殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也8日行兇後當場遭到逮捕，他對警方供稱是不滿安倍才想殺了他，現在日媒指出他是對宗教團體「統一教會」有所仇恨才轉向攻擊安倍。

根據日本媒體《現代商業》（現代ビジネス）9日獨家報導，山上徹也並沒有對警方表明是何種宗教團體，不過媒體指出就是「統一教會」，而山上徹也認為安倍晉三與該團體有關才引起殺機。

媒體報導，山上徹也的家境原不錯，他的父親過去經營建設公司，在他年幼時過世後由母親接管家中業務，不過母親後來成為統一教會的狂熱信徒，對教會大量捐款導致家裡破產，山上徹也因此心生仇恨。

《朝日新聞》則報導，山上徹也的親戚表示，大概是因為丈夫突然過世，其母對未來徬徨不安，才會變得宗教狂熱。該親戚也說山上徹也曾打電話向他求助，表示「家裡沒有食物」。

綜合日媒報導，山上徹也雖曾為自衛隊員，但目前無業，蝸居在3坪大的單身套房，對安倍與特定宗教團體抱持高度敵意，逮捕後語無倫次，精神狀況似乎不太穩定。

至於有關山上徹也求學生涯時期給周遭親友的印象，日媒《讀賣新聞》則指出山上徹也高中同學的母親透露，山上徹也高中3年都有參加應援團，當時個性相當溫和，也沒有什麼異狀。同學則說他下課時會和朋友聊天說笑，印象中「就是普通的高中生」。

山上徹也稱非政治原因行兇 日媒曝宗教關係埋仇恨

日本「讀賣新聞」找到山上徹也（圖）的高中畢業紀念冊照片。（圖/讀賣新聞網頁yomiuri.co.jp）
安倍晉三
山上徹也
日本
日本首相

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更新時間 : 2022-07-10 19:02 GMT+08:00

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