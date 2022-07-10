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抗議民眾衝入官邸 斯里蘭卡總統承諾下台

斯里蘭卡的通膨率已高達30%，且食物、燃油等資源仍舊嚴重短缺，更面臨每年入超達30億美元、無法償還外債等國家財政問題．

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/10 17:45
斯里蘭卡爆發經濟危機，成千上萬的民眾聚集街頭，並衝入總統官邸內抗議。（圖／美聯社）

斯里蘭卡爆發經濟危機，成千上萬的民眾聚集街頭，並衝入總統官邸內抗議。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）接連受到新冠肺炎疫情與俄烏戰爭的衝擊，極度仰賴觀光業的斯里蘭卡陷入嚴重的經濟危機中，這進一步導致國內政局的不穩，而在抗議民眾衝入總統官邸與總理住宅後，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已承諾將於13日下台。

在此之前斯里蘭卡的反政府示威已持續了數個月，雖然與警察偶有衝突，抗議整體仍屬和平，不過昨（9）日成千上萬的抗議民眾聚集在首都可倫坡（Colombo）要求總統下台時情勢激化，民眾突破路障衝入總統官邸內，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的住宅也遭到破壞，兩人在事發當下都不在現場。

從發布在社群網站上的影片可以看到，抗議民眾進入官邸後參觀著內部各個豪華設施，有些人還在附設的泳池內游泳，並使用豪華的衛浴設備，官邸內部的裝修，與整個國家約有2200萬人吃不飽形成了強烈對比。

總統與總理宣布將下台後，抗議現場充斥歡快的氣氛，雖然部分民眾已開始返家，現場仍有人滯留，藉由彈奏樂器、唱歌等方式慶祝，市內多處也燃放了煙火。

不過可倫坡的人權律師Bhavani Fonseka指出，民眾的不滿情緒積累已久，如果到最後只讓兩人下台，可能難以平息民眾的怨氣，這只能說是一個新的開始，後續會不會有和平的政權轉移、政治系統的改革，仍是個問號。

另一方面，斯里蘭卡的通膨率已高達30%，且食物、燃油等資源仍舊嚴重短缺，加上每年入超達30億美元、無法償還外債等國家財政問題，就算有新的政府上任，這些燃眉之急仍會是很大的難題。
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