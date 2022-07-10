天氣熱想戲水 全台灣溺水案頻傳！消防署提「救溺五步驟」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）炎炎酷暑來臨，戲水的人潮也增加，9日當天全台灣就傳3起溺水案件，內政部消防署提醒民眾近5年溺水死亡率過半，遇到溺水危機時應牢記「救溺五步、防溺十招」避免憾事發生。

根據消防署，9日當天就有3起溺水事件，分別是新北市青潭堰、台中市谷關及宜蘭縣蘇澳鎮豆腐岬風景區，造成1成年男子失蹤及1名高中生、8歲男童死亡。

消防署表示，選擇戲水地點時宜評估水域安全措施，事故發生地點以「溪河」占44%為最多，「海邊」占23%，再次者為「圳溝」占9%。

消防署也指出，統計近5年全國溺水事件，平均每年約有902人溺水，且年平均獲救者341人、死亡536人、失蹤25人，也就是近5年溺水死亡率超過五成，一旦溺水則有高機率發生憾事。

為防範溺水，消防署提出「救溺五步、防溺十招」方針，首先「救溺五步」的口訣為「叫叫伸拋划」，第1步是大聲呼救；再來呼叫119、118、110、112；以及利用延伸物（竹竿、樹枝等）；拋送漂浮物（球、繩、瓶子等）；和利用大型浮具划過去（蘆沐、救生圈等）。

「防溺10招」首要為戲水地點要有救生設備與人員；其後依序為避免危險動作，不要跳水；湖泊溪流落差變化大，要格外小心；不要落單，隨時注意同伴狀況位置；下水前暖身，不可穿著牛仔褲下水；不可於水中嬉鬧惡作劇；身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳；不要長時間浸泡水中，小心失溫；注意氣象報告，氣候不佳不戲水；加強游泳漂浮技巧，落水須保持輕鬆。

消防署也呼籲民眾謹記「救溺先自保」原則，並且在天候不佳時隨時提高警覺、及時撤離，針對水域遊憩活動合法場所，消防署提醒，民眾可至交通部觀光局相關公告網站或教育部體育署全國運動場館資訊網水域資訊瀏覽查詢。