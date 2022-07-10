重磅推林佳龍參選新北市長 民進黨盼「最強母雞」引領勝仗

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）民進黨選舉對策委員會今（10）日下午大陣仗召開記者會，多位綠營首長出席，為提名前交通部長、無任所大使林佳龍參選新北市長造勢。民進黨中生代團結一致，期許林佳龍能擔起「最強母雞」，帶領民進黨贏得年底選戰。

新北市候選人攸關未來選戰佈局，事關重大，民進黨爭議多時，最終由黨主席蔡英文說服原執意參選台北市長的林佳龍，轉戰新北市長。

為替林佳龍拉抬聲勢，多位綠營現任首長北上出席記者會，包含桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、 嘉義縣長翁章梁。未能親臨的屏東縣長潘孟安、新竹市前市長林智堅和基隆市長林右昌也預錄影片，力挺林佳龍。

鄭文燦表示，新北市為台灣最大直轄市，人口逾4百萬且來自全國各地，新北市長提名牽動2022年選戰佈局，新北市一定要推出最強候選人，林佳龍民調在新北市得到最大支持，他強調，民進黨中生代有共識推薦，也將給予最大的奧援。

陳其邁提及，林佳龍學生時期就是社運領袖，「在推動台灣民主改革上可為無役不與」，在中央及地方都也都有傑出表現，深具國際觀與論述能力，「定會成為新北市的新好市長」。陳其邁強調，新北市不僅是首都圈的重要選戰，更是影響未來地方治理的改革，支持林佳龍成為領頭羊，民進黨的縣市首長們也樂觀其成，盼能在選戰中共同打拼。

黃偉哲指出，在未來國家的擘劃需要好的人才，林佳龍資歷豐富，「在外交國防、市政、交通建設方面，都是不可多得、最好的行政人才」，相信他能帶領新北市走向新紀元。

翁章梁強調，台北是與新北市是選戰中最重要的「兩隻母雞」， 對戰局至關重要。林佳龍在學運時代已具強大論述能力，觀察力、理解例、統合統籌能力也出眾，過去擔任交通部長也備受觀光業者認可，是「母雞」角色的適合人選。

潘孟安在影片中指出，林佳龍過去在地方深耕，於中央鍛鍊，「是治理城市的最佳選擇」。他呼籲在新北的屏東鄉親支持林佳龍，翻轉新北，我支持林佳龍；新北要贏，我對林佳龍有信心。」

林右昌表示，林佳龍參選新北市長「為選戰打開新的局面與可能性」，他認為林佳龍的資歷、對政策的了解以及對區域發展的擘劃，能為新北市帶來新的可行性及實際可行的政策。

近期論文風暴纏身的林智堅也以影片支持林佳龍。他表示林佳龍過去擔任交通部長期間，對桃園鐵路地下化以及新竹輕軌環狀線的支持功不可沒，也致力疫情間燈會轉型藝術節。他強調，林有「地方的經驗，中央的歷練」，為新北市長絕佳人選。未來桃園也會和新北，在選舉得過程當中攜手合作，一起提出更好的政見，贏得新北、桃園市民的支持，讓新北好，讓桃園好，讓台灣更好。