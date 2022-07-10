韓國政治核心青瓦台首度開放參觀 一揭74年歷史神秘面紗

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）韓國總統府「青瓦台」自1948年就是國家的政治核心，有著為歷任總統帶來不幸魔咒的傳言，而這棟藍色大宅終於在今年5月首次對外開放參觀，讓人們能一探究竟這棟深宅的景色。

今年韓國總統尹錫悅宣布將總統府遷往首爾的龍山國防部大樓，因此一直以來為韓國政治核心的青瓦台也在今年5月10日起開放旅客現場或網路申請參觀，主要建築有本館、迎賓館、官邸、春秋館、常春齋、秘書室、警護室等。

根據媒體，青瓦台建於1991年，位於景福宮的後園中，之所以被命名為青瓦台是因其獨特的屋頂，該屋頂是由15萬塊手工製作的藍色瓷磚製成。在過去74年來的大規模翻修中，屋頂的顏色仍為藍色。

至於館內，則分為忠武室、仁王室、總統辦公室及接見室、無窮室，根據中央社，其中辦公室牆壁上有代表長命百歲的十長生圖；仁王室為西洋風格，屬於小型宴會場地，也是外國貴賓訪問韓國時召開共同記者招待會的地方；無窮室則為總統夫人的辦公室，並掛有歷任總統夫人的照片。

而青瓦台內有一個韓屋常春齋，是青瓦台內的第一個韓屋。它建造於1983年，使用200年以上的春陽木，主要是用來接待外賓或介紹韓屋的時候使用，迎賓館則是舉辦大規模首腦會議和官方宴會的地方，屬於現代建築，由18根石柱撐起來。

根據韓國觀光公社，青瓦台原本是高麗王朝的離宮，從1392年太祖李成桂建立朝鮮王朝，後遷都到現在的首爾，就把青瓦台作為景福宮的後園使用，自1948年大韓民國政府成立後，才成為總統官邸。

路透社報導，尹錫悅之所以要將總統機構搬離青瓦台，是因為不希望「青瓦台魔咒」導致不幸。風水師認為青瓦台的位置不吉利，使得歷任總統的運氣非常差，在韓國25年來的民主歷史中，六分之四的總統不是被判入獄，就是在離職後自殺身亡。