林佳龍確定參選？ 侯友宜：歡迎任何人真心愛新北

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨將於今（10）日下午2點45分召開記者會推薦新北市長候選人，預計將由原屬意參選台北市的前交通部長、無任所大使林佳龍掛帥，對此新北市侯友宜表示，「歡迎任何人來真心愛新北，來為新北市做事，我會一步一腳印，努力做好市政建設」。

距年底九合一選舉日不足五個月，民進黨雙北參選人懸而未決。原先堅持參選台北市長的林佳龍，在黨主席蔡英文的力勸下，終於首肯轉戰新北市。今日下午民進黨選舉對策委員會將於記者會上宣布雙北參選人，可能正式公布由衛福部長陳時中掛帥首都選戰，並正式徵召林佳龍。

該場記者會聲勢浩大，多位綠營首長將出席造勢，包括桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁發言、台南市長黃偉哲發言、 嘉義縣長翁章梁。屏東縣長潘孟安、新竹市前市長林智堅和基隆市長林右昌也預錄影片，力挺林佳龍。

侯友宜今日上午參加下罟子漁港漁具倉庫暨浮動碼頭新建工程開工動土典禮，被媒體問及林佳龍轉戰新北市一事時表示，「歡迎任何人來真心愛新北，來為新北市做事，我會一步一腳印，努力做好市政建設」。

至於是否有有到其他縣市輔選規劃，中央社引述侯友宜表示，新北和其他縣市的市政合作，長年以來非常緊密，不管那個縣市，只要創造你好我好，讓台灣共好共榮，他都會下去並肩作戰，為市政及其他縣市發展更好一起努力加油。

關於林佳龍把新北當備胎參選，侯友宜受訪表示，新北市這幾年的蛻變，相信市民很清楚，許多多年的沉痾，他把五股垃圾山變夏綠地，400公頃的塭仔圳也改變了，三環六線一條條在實現。建立新北3個軸心，新板特區、新莊副都心及三重第二行政中心，新北市擁有自己的光榮感和歸屬感，是大台北的中心，新北市會勇敢做自己，帶動北台灣發展，更是國際大都市。

媒體問到是否拚連任，侯友宜則說，會一步步積極努力作好每項市政工作，市民也期待市政工作做得更好，會和市民站在一起努力把市政工作做得更好。

媒體追問對民進黨新北市黨部主委何博文指侯友宜「坐這山、望那山」把新北當墊腳石的意見。侯友宜表示，他從副市長到市長，整整12年，任何大小事，無役不與，從公共托育扶老、弱勢族群關懷及軌道等重大建設，全力讓新北市發展更好，他守著新北市，守了12年，努力做事，市民應知道他做事的方式。