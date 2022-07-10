（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）斯里蘭卡當前因政府破產、政經持續動盪，導致當地示威頻傳、民生物資嚴重缺乏，在地台商也受影響。立委喊話外交部研議撤僑，外交部今（10）日回應，50餘僑民均安，10餘人7月底前陸續返台。

綜合外外媒報導，斯里蘭卡遭遇、70年來最嚴峻經濟危機，燃料、食物、藥品等日常用品稀缺，民不聊生，外匯存底近乎歸零。不滿的民眾紛紛前往總統官邸抗議。總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已離開官邸、行蹤不明。

總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）召開緊急會議後，於 9 日宣布辭職；國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）則透露，為了確保和平移交權力，拉賈帕克薩將於 13 日下台，並呼籲民眾「尊重法律」。

藍委溫玉霞於臉書撰文指出，當地經濟惡化速度快，將來恐傳搶劫事件，因運輸停擺，物資漸缺，預估8-10月將鬧飢荒。若台僑要返國，簽證是一大問題，此外也涉及外籍配偶部分。溫玉霞請外交部研聯絡管道、準備撤僑相關作業，並清外交部優先研擬簽證問題。

外交部今日表示，斯里蘭卡自今年1月以來政經情勢持續惡化，大眾情緒不滿高漲，各地示威抗爭頻傳。外交部日前已指示駐清奈辦事處隨時掌握當地情勢發展，與旅居斯國僑團及相關團體保持密切聯繫，並預作沙盤推演，妥為規劃各種情況的因應方案，以提供僑胞相關協助。

外交部表示，當地示威斯民眾於7月9日中午闖入斯國總統官邸，斯國政局再次陷入混亂。根據駐清奈辦事處最新資訊，我國旅居斯里蘭卡的僑民現約有50餘人，目前均安全無虞，其中10餘人計劃在7月底前陸續返台。

外交部補充說明，駐處已於7月8日與斯國台商會等進行視訊會議，提醒注意人身安全，備妥行李、旅行文件、糧食及飲水等物資，以隨時因應突發情勢。駐處將持續提供各類必要協助，呼籲國人基於自身安全，在斯里蘭卡目前仍有商務航班的情況下宜儘速離境。

外交部「國外旅遊警示分級表」目前將斯里蘭卡列為「紅色」燈號警示，再次籲請國人暫勿前往斯里蘭卡，在斯里蘭卡國人如需急難救助，請撥打我國駐清奈辦事處緊急聯絡電話：+91-96000-99511；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。斯里蘭卡破產動盪 外交部：台僑均安、10餘人月底前返台