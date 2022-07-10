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奈良警方承認安倍維安有疏失 美媒：至少四項

今天日本參議院選舉如期舉行，日本首相岸田表示，絕不允許選舉期間以暴力壓制言論，因為選舉是民主的基礎。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/10 11:09
前日本首相安倍晉三遇襲身亡，奈良警方坦承維安疏失。（圖／美聯社）

前日本首相安倍晉三遇襲身亡，奈良警方坦承維安疏失。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本前首相安倍晉遭槍擊身亡，日本奈良警本部長坦承安倍的維安存在「無可否認的疏失」。美國評論家指出，疏失至少4項，包含未設警戒線、貼身維安人員站距過遠、反應猶豫不決以及速度過慢。

衛報》報導，安倍本月8日於奈良街頭為今（10）日登場的參議院選舉助選遇襲身亡，震驚日本及世界各國，尤其日本素以暴力犯罪率低以及嚴格的槍枝法律著稱。

負責案件的奈良縣警察本部長鬼塚友章9日承認，安倍的維安存在「無可否認的疏失」，「儘早查出警備問題是我的責任」，他更坦言，「這是自1995年從警以來，最大遺憾與悔恨。」

美國政治評論家羅根（Tom Rogan）在「華盛頓觀察周刊」（Washington Examiner）上撰文指出安倍的維安工作至少出現4項疏失。

其一，安倍於街頭演講並未設置警戒線將之與群眾隔開；其二，貼身維安人員站距離太遠，未能發揮緊急掩護及協助撤離的職能；其三，現場警員猶豫不決，克服猶豫障礙是維安人員訓練重點；其四，速度太慢，嫌犯開第一槍時，兩位員警雖上前阻擋在安倍及兇嫌間阻止第二槍，還要搶救已倒地的安倍，從第一槍響到員警趕至安倍身邊至少耗費7秒，時間過長。

安倍8日於街頭遇襲，各黨團停止街頭演說，然而今日的參議院選舉仍如期舉行。日本首相岸田也表示，絕不允許選舉期間以暴力壓制言論，因為選舉是民主的基礎。
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隨扈
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更新時間 : 2022-07-10 13:01 GMT+08:00

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