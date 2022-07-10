G20美中會談前共擊擾台 外交部：轉移其內外交迫的事實

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）本屆「二十國集團」（G20）外長會議於印尼峇厘島舉行，9日美國國務卿布林肯與大陸外長王毅當地舉習會談，席間王毅要求美方停止在台灣問題上「切香腸」，勿阻撓中國和平統一進程。台灣外交部今（10）重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，譴責中方遣共機擾台、破壞台海和平的行徑是轉移世人焦點，「讓人忽視中國內外交迫的事實」。

據中國外交部資訊，王毅於會談間談間台海議題，要求美方「務必不要向『台獨』勢力發出任何錯誤信號，務必不要低估中國人民捍衛領土主權的堅定決心，務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤」。此外，重申要求美方遵循「四不一無意」，他強調，「既然美方承諾不支持『台灣獨立』，就應該停止掏空歪曲一個中國政策，停止在台灣問題上『切香腸』，不得打『台灣牌』阻撓中國的和平統一進程。既然美方承諾無意同中國發生衝突，就應該尊重中國的主權和領土完整，停止干涉中國內政，不要打著人權、民主旗號損害中國正當利益。」

布林肯（Antony Blinken）與王毅會談後，於會後舉行記者會表示，曾向王毅傳達美國高度關切北京對台灣日益挑釁的言行，以及維持台海和平穩定的重要性。對於美國政府再次關注台灣受到中國脅迫的情形及重申支持台海的和平穩定，對此，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，注意到中國外交部的新聞聲明，以其一貫伎倆刻意誇大、扭曲台海議題的討論。外交部重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是事實也是兩岸現狀，只有台灣人民依民主程序才有權決定台灣的未來。

外交部直指，中國政府近日來升高對台灣的軍事威脅，以大批機艦侵擾我國防空識別區，謬稱台灣海峽並非國際水域等挑釁行徑，甚至在會談前一日（8日）派遣解放軍軍機飛越海峽中線，加大對台灣軍事恫嚇，企圖以破壞台海和平穩定的行為，轉移世人焦點，「讓人忽視其內外交迫的事實。」

外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。我國政府會持續加強國防實力，維護國家安全，並與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。