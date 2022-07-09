【蓋棺論定】日本重回世界舞台的重要推手－安倍晉三

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）他是日本在位最久的首相，他是改革派大將，他是引領日本重回世界舞台的要角，他也是毀譽參半的民族主義者。他是安倍晉三，67歲遇刺身亡，身後留下未竟的修憲大業，卻無礙其歷史定位－日本近代史上影響最鉅的政治人物。

安倍出身政治世家，父親安倍晉太郎曾任外務大臣，外祖父岸信介是二戰甲級戰犯，後獲釋、一路官拜首相。安倍的兒時夢想是成為一名電影工作者，但門閥的養成，註定了其承繼祖父與父志之路，也形塑了其歷史修正主義思想。

安倍的首相之路，並非一路坦途。2006年首次任期，僅一年便因健康因素下台。2012年東山再起，接下的是受金融危機與福島三重災（地震、海嘯、核災）重創而傷痕累累的日本。當時他矢言，「日本不是，也絕不會淪為二流國家。」

抱持著這般決心，他推出了「安倍經濟學」（Abenomics），以寬鬆貨幣政策、擴張性財政政策、結構性改革這三支箭，助日本脫離通縮泥淖，激勵股市。然而他力有未逮，執政時期始終未能達成通膨與經濟成長目標。

在安全政策方面，2015年，安倍強推一連串安保法案，為日本自衛隊擴大全球角色提供了法理基礎。然而，戰後訂定之和平憲法，使國防綁手綁腳，無法建構真正的交戰能力，安倍力推修憲未果，堪為其最大遺願。

或許安倍最獲世人讚譽的，是其在地緣政治上的領導力。是他創造了「自由開放的印太地區」（Free and Open Indo-Pacific）一詞，是他一手促成美日印澳四方全對話（QUAD），也是他，在美國前總統川普退出「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership，TPP）後，換手掌舵，打造以日本為首的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）。澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）稱，在安倍治下，日本一躍成為亞洲自由秩序的領航者。

然而，安倍行事並非沒有招致非議。國內對他評價兩極，他的安保政策引發抗議，他的歷史否定主義使日本難與南韓修補關係，他對俄國總統普丁的示好，終究未能化解多年來的領土爭議。二次上任時夸夸而談的「女性經濟學」（Womenomics），亦即欲提高女性政經地位、重視女性勞動力的政策，也沒能開花結果。此外，一如多位前日相，安倍的任期末了，也被一片醜聞籠罩，從土地賤賣，到賞櫻會挪用公款遂其政治目的，留下了一個個疑雲與汙點。

儘管如此，安倍依舊是日本政界最能呼風喚雨的人物，即便是卸任後。2020年撰寫了一部安倍自傳的政治分析家哈里斯（Tobias Harris）表示，若非遭此劫難，安倍將持續在政壇扮演影武者的角色，他的理念將擴及所有繼任者，確保無人會偏離安倍路線。

就在遇襲前兩天，他還在橫濱車站附近的一場站台演說中激昂表示，「我們有責任保護日本這美麗的國家。我們必須修改憲法！」

壯志未酬，遺憾的是，此生無緣得見。



來源：金融時報、經濟學人