【蓋棺論定】日本重回世界舞台的重要推手－安倍晉三

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)他是日本在位最久的首相,他是改革派大將,他是引領日本重回世界舞台的要角,他也是毀譽參半的民族主義者。他是安倍晉三,67歲遇刺身亡,身後留下未竟的修憲大業,卻無礙其歷史定位-日本近代史上影響最鉅的政治人物。

安倍出身政治世家,父親安倍晉太郎曾任外務大臣,外祖父岸信介是二戰甲級戰犯,後獲釋、一路官拜首相。安倍的兒時夢想是成為一名電影工作者,但門閥的養成,註定了其承繼祖父與父志之路,也形塑了其歷史修正主義思想。

安倍的首相之路,並非一路坦途。2006年首次任期,僅一年便因健康因素下台。2012年東山再起,接下的是受金融危機與福島三重災(地震、海嘯、核災)重創而傷痕累累的日本。當時他矢言,「日本不是,也絕不會淪為二流國家。」

抱持著這般決心,他推出了「安倍經濟學」(Abenomics),以寬鬆貨幣政策、擴張性財政政策、結構性改革這三支箭,助日本脫離通縮泥淖,激勵股市。然而他力有未逮,執政時期始終未能達成通膨與經濟成長目標。

在安全政策方面,2015年,安倍強推一連串安保法案,為日本自衛隊擴大全球角色提供了法理基礎。然而,戰後訂定之和平憲法,使國防綁手綁腳,無法建構真正的交戰能力,安倍力推修憲未果,堪為其最大遺願。

或許安倍最獲世人讚譽的,是其在地緣政治上的領導力。是他創造了「自由開放的印太地區」(Free and Open Indo-Pacific)一詞,是他一手促成美日印澳四方全對話(QUAD),也是他,在美國前總統川普退出「跨太平洋夥伴協定」(Trans-Pacific Partnership,TPP)後,換手掌舵,打造以日本為首的「跨太平洋夥伴全面進步協定」(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership,CPTPP)。澳洲智庫洛伊研究所(Lowy Institute)稱,在安倍治下,日本一躍成為亞洲自由秩序的領航者。

然而,安倍行事並非沒有招致非議。國內對他評價兩極,他的安保政策引發抗議,他的歷史否定主義使日本難與南韓修補關係,他對俄國總統普丁的示好,終究未能化解多年來的領土爭議。二次上任時夸夸而談的「女性經濟學」(Womenomics),亦即欲提高女性政經地位、重視女性勞動力的政策,也沒能開花結果。此外,一如多位前日相,安倍的任期末了,也被一片醜聞籠罩,從土地賤賣,到賞櫻會挪用公款遂其政治目的,留下了一個個疑雲與汙點。

儘管如此,安倍依舊是日本政界最能呼風喚雨的人物,即便是卸任後。2020年撰寫了一部安倍自傳的政治分析家哈里斯(Tobias Harris)表示,若非遭此劫難,安倍將持續在政壇扮演影武者的角色,他的理念將擴及所有繼任者,確保無人會偏離安倍路線。

就在遇襲前兩天,他還在橫濱車站附近的一場站台演說中激昂表示,「我們有責任保護日本這美麗的國家。我們必須修改憲法!」

壯志未酬,遺憾的是,此生無緣得見。



來源:金融時報、經濟學人