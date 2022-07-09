矢板明夫：承繼遺志•台灣安倍之友會將辦追思會　日駐台代表：襲擊事件是對日本民主主義的槍擊　

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本前首相安倍晉三昨天(8日) 遭槍擊喪命，震驚全球。台北市松山區慶城街日本台灣交流協會外，民間自發立起一面大型悼念留言牆，9日下午民眾陸續在牆上寫下追思字句。

位於台北市慶城街的日本台灣交流協會外立起寫有「哀悼 台灣永遠的好朋友 安倍晉三首相」的大型留言牆，是民間人士自發設置，9日下午不斷有民眾停下腳步簽名、留言。中央社

圖/日本台灣交流協會

安倍晉三昨天不幸遇刺身亡，日本產經新聞台北支局長矢板明夫今天(9日) 透過臉書表示，「台灣安倍晉三之友會」會長陳唐山下午到日本台灣交流協會獻花弔唁，並與日本駐台代表泉裕泰進行短暫交談。

矢板明夫轉述陳唐山表示，安倍之友會不能因安倍不在就散掉，要繼承安倍遺志，把日台親善推動下去，因此該會正在討論將成立大會改為「追思音樂會」，和大家一起懷念安倍為日台關係做出的貢獻。

此外，還計劃明年開始，啟動一個獎助優秀日本年輕人來台灣留學的獎學金計劃，以培養日本下一代的知台派，並由前中研院院長李遠哲擔任獎學金的選考委員長。

矢板明夫在臉書貼文說，今天是週末，日台交流協會沒有開門，前往的民眾只能把花束交給警衛，也不能留言；但訪客仍絡繹不絕，有些人甚至哭紅了眼。

圖/中央社

矢板明夫說，此場景讓他不禁想起兩年前、前總統李登輝去世時，東京白金台的代表處前，也有很多日本人排起長隊獻花，「政治人物在國外能夠受到民眾如此愛戴，尋遍全世界，恐怕也只有李前總統和安倍前首相兩個人了」。

他指出，日台能有今天的親密關係，和這兩位政治巨人的理念、努力，以及人格魅力是分不開的。

矢板明夫表示，安倍的突然離世，對今年6月甫成立的安倍之友會影響是最大的。該會本打算今年夏天舉辦成立大會，邀請安倍本人擔任嘉賓，雙方正在商量具體日程之際，安倍卻突遭不幸。

矢板明夫指出，安倍的離去對今後日台關係的損失是重大的，日本政界雖然有很多「親台派」，如自民黨政調會長高市早苗、防衛大臣岸信夫、經濟產業大臣萩生田光一、前國家安全委員長古屋圭司等，都是力挺台灣的好朋友。

矢板明夫強調，但是既有理念、又有實力，既有人氣、又有國際影響力的全才，只有安倍一人，「安倍留下的空白，今後需要大家一起努力填補」。

日本駐台代表泉裕泰昨也在交流協會官方臉書po文, 追悼遇襲身亡的前首相安倍晉三, 全文如下:

【關於安倍晉三前首相逝世一事，本協會泉裕泰代表發表談話】

安倍晉三前首相不幸過世了。來得突然且悲傷的消息，令我遭受強烈的打擊。

對安倍前首相的槍擊，就是對我們最珍惜的民主主義的槍擊，這是絕不容允許的。



安倍前首相是一位擁有宏觀國際視野及卓越戰略思考的傑出政治家及戰略家。

總是關心台灣的前途，在國內外積極為台灣發聲，對台灣而言是一位無可取代的真摯友人。



「台灣有事就是日本有事」，最初說出這句話的就是安倍前首相。

很多台灣朋友對這突來的訃告，就如同自家的事一樣感到悲傷，並獻上祈禱。



去年12月，安倍前首相在向台灣的演講時曾這麼說：

要高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟，讓世界上所有的人都能清楚看到，我們有必要讓這面旗幟飄盪並發揚光大。日本與台灣，必須共同努力。



您這番鼓舞人心的話現在也再次刻印在我們的心中，突然要當送行者的我們比此前更深信民主的未來，我們會繼承您此生對日本與台灣的奉獻、確實傳承您的遺志，為讓日台繼續作世上最強的「民主鄰居」而竭盡全力。



我衷心為安倍前首相在天之靈祈禱：日台處在這動盪時局的此刻，希望您在天上與您尊為大師的李登輝前總統，一起為日本與台灣強力守候。



令和4年7月8日

日本台灣交流協會台北事務所

代表 泉裕泰

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時遭槍擊不治，震驚全球。這是首度有日本政治人物在選戰期間遭遇槍擊身亡。日本各大報9日大幅報導。中央社