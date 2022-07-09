台北電影節頒獎典禮必看亮點！《美國女孩》入圍最多　邱澤、許瑋甯婚後首度合體

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 台北電影節（北影）頒獎典禮今（9）晚7點於西門町中山堂舉行，一起來看看精彩亮點吧！

影展大使劉冠廷

北影影展大使由劉冠廷出任，台北電影節形象廣告邀請以《美國女孩》 榮獲金馬獎最佳新導演的阮鳳儀執導，形象由攝影師林科呈及影像導演黃靖閔操刀， 選在北影放映主場、擁有近百年歷史的古蹟中山堂取景拍攝，以「 時間」概念延伸，展現劉冠廷優雅帥氣的一面；劉冠廷將與藍正龍揭曉頒發最佳男配角獎得主。

表演嘉賓四分衛



(圖/台北電影節)

四分衛將擔任表演嘉賓，帶來經典電影組曲向「親情」電影致敬，這也是搖滾團體「四分衛」睽違9年，再度於北影演出，帶來5首跨越世紀的電影主題曲串成組曲，包含《酒矸倘賣無》、《抉擇》、《魯冰花》、《盡在不言中》、《I Love U》等。

頒獎人- 邱澤許瑋甯夫妻檔，《華燈初上》戲精們



(圖/台北電影節)

邱澤、許瑋甯婚後首度頒獎典禮露面，許瑋甯將與莫子儀頒發最佳劇情長片，《當男人戀愛時》勇奪北影影帝邱澤則壓軸與評審團主席葉如芬頒發百萬首獎；另外，另一組頒獎人為熱門電視劇《華燈初上》裡飾演互為仇敵的李李仁和劉品言，將在北影同台頒獎，攜手揭曉最佳聲音設計與最佳配樂，楊祐寧、楊謹華等《華燈》演員也將出席擔任頒獎人。

《美國女孩》入圍12項為本屆最多；影帝寶座爭奪戰有《童話．世界》張孝全、《月老》柯震東、《修行》陳以文、《夢遊樂園》温昇豪、《不想一個人》范少勳；角逐影后的有《咒》蔡亘晏、《美國女孩》林嘉欣及方郁婷、《修行》陳湘琪、《童話．世界》江宜蓉。

頒獎典禮線上及電視直播看這邊，東風衛視（37頻道）；LINE TODAY、台北電影節YouTube等。