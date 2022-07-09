台灣Formosa Life號召車友配送愛心物資　首度運用區塊鏈技術幫助弱勢家戶

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣FormosaVerse（明合智聯股份有限公司）於今(9)日和車友配送140箱物資至弱勢家庭，首度應用「Live 2 Earn」在Formosa Life愛心物資配送計劃。

FormosaVerse（明合智聯股份有限公司）發現在後疫情時代，Z世代把生活、興趣與工作整合在一起，並將自我價值融入職業期待中，對於副業、斜槓、零工經濟都有高度參與度，在這個前提之下，「Live 2 Earn」將首度應用在Formosa Life愛心物資配送計劃中。

Formosa Life 今日號召RAV4 車友俱樂部、幻影龍車隊、Nissan X-TRAIL NXT 皇冠家族全區，分別配送140箱至宜蘭澳花部落、武塔部落及桃園復興，共有17輛車與3台工作車，15台重機響應活動，透過區塊鏈技術幫助弱勢家戶。

台灣本土疫情嚴峻，確診與隔離人數飆升，每日都有數萬民眾確診，不僅對一般民眾造成衝擊，對弱勢民眾更是雪上加霜，生計受到嚴重影響，獨居長者或隔代照顧家庭一旦染疫，將斷了與外界的物資聯結，其中大多不懂得如何叫外送、使用網購，若無人協助幫忙送物資、食物，生活將馬上陷入困境。

FormosaVerse 發起「Life計劃」在6/27-7/24期間，以募集市值100萬的加密貨幣為目標，累積將捐贈1000份愛心物資箱，透過「地表最強里長」方荷生的食物銀行的體系，將物資分送到弱勢族群及受疫情影響生濟的人手上。

這次，方荷生不只是南機場忠勤里長，更以「台灣食物銀行聯合會理事長」的身分與 FormosaVerse合作發起加密貨幣募集計劃，這也是台灣首度將區塊鏈技術結合食物銀行的第一個落地應用，在疫情持續延燒的關鍵時刻，共同站上物資援助第一線。

FormosaVerse相信藉由在區塊鏈上產生的獨一無二的數位憑證，都代表著獨特的數位資料，將成為乘載社會各界資源與良善的好工具，有別於過往的模式，這次的數位勳章整合了購買、理貨、配送，不同類型的公益行為，而每個公益的善行將被完整的記錄在區塊鏈中。

在本土疫情嚴峻的當下，不只要學會與病毒共存，更希望透過這次公益行動，連結捐款者、捐贈者、受助者、品牌、廠商、食物銀行，透過Life計劃，希望社會中的每個角色能夠攜手合作，共同為公益加值！