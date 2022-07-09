更新時間: 2022-07-09 19:24

首次發稿: 2022-07-09 19:04

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨選對會明天(10日) 將開會討論雙北提名案，擬建議徵召前交通部長林佳龍選新北、衛福部長陳時中選台北，並提報13日中執會討論後徵召；黨政人士表示，林佳龍將擔任2022選舉領頭羊，在這場艱困選戰中力拚逆轉勝。

民進黨選舉對策委員會（選對會）10日下午3時將開會討論台北市、新北市提名人選，經身兼黨主席的總統蔡英文貫徹意志，透過包括立法院長游錫堃、桃園市長鄭文燦等多管道與林佳龍多方懇談，讓林佳龍立場鬆動，參選態勢明朗。

與林佳龍同屬野百合學運世代且是台大學長、學弟關係的鄭文燦擔任推手，成功勸進林佳龍。林佳龍曾私下表示，他與鄭文燦關係不錯。鄭文燦今天表示，希望中生代的林佳龍能承擔責任，讓民進黨執政有更堅定的基礎，他也會支持林佳龍在新北的選戰工作。

黨政人士透露，蔡英文從總統、黨主席的高度，在卸任總統職務前最後一次地方首長選戰，有責任鋪排中生代的接班梯隊。此外，2022這場艱困選戰，只有團結才有機會；由林佳龍提出首都圈治理論述涵蓋北北基桃，政策論述與執行能力，黨內不做第二人想，由他擔任領頭羊，中生代隊伍整齊拚戰。

明天下午還會有一場民進黨籍縣市長聯合記者會，包括鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安、前新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，將合力推薦新北市長人選。

除新北之外，台北市可望徵召衛福部長陳時中，陳時中擔任防疫指揮官2年多，一直是台北市長選舉的熱門人選。

民進黨立委何志偉受訪表示，陳時中參選看似大局底定，時間非常緊迫，就政黨板塊而言，綠營本身凝聚力強，有機會一搏。但打防疫牌要非常謹慎，必須從人民的角度出發，考量民眾的感受。

除雙北外，民進黨剩下4個縣市尚未完成提名。澎湖縣部分，民調最高的民進黨立委楊曜受訪表示，2022年縣長選舉，他的角色是推手不是選手，黨中央決定由誰出征，他都全力輔選。

前縣長陳光復與澎湖縣議員陳慧玲表態參選澎湖縣長，黨政人士透露，中央黨部曾就兩人進行民調，由誰代表民進黨參選，尚未定案。

新竹縣長部分，民進黨發言人周江杰是熱門人選，但也可能與無黨籍竹北市長何淦銘合作，黨政人士表示，與何淦銘要怎麼合作，包括合作的型態、方式都要說清楚。

黨政人士表示，金門、連江屬於艱困選區，不排除與他黨合作。

台灣民進黨雙北擬推「龍中配」？蔣萬安：藍營「北北基桃」聯合作戰

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首次發稿: 2022-07-09 19:04

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨雙北市長參選人即將拍板，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天（9日) 表示，年底選戰是團體戰，他與新北市長侯友宜溝通管道暢通，待藍營北北基桃戰將確定，會提共同政策願景。

蔣萬安上午參加北市大同區至聖里敬老助學育兒金發放活動，媒體問及民進黨在雙北市長的布局可能由衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及前交通部長林佳龍組成「中龍配」，蔣萬安是否也要與侯友宜連線。

對此，蔣萬安表示，他與侯友宜始終都有暢通溝通管道，雙方就許多政策交換意見。年底選戰是團體戰，待藍營提名完新北、基隆、桃園、新竹等縣市長參選人選，會提出共同政策願景。

對於陳時中可能在明天(7/10) 宣布參選，蔣萬安指出，那是陳時中個人選擇，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還沒結束，變異株的強度與感染度不能輕忽，現在民眾已經很不滿政府的防疫作為，如果陳時中再為了參選離開崗位，難以向人民交代。

林佳龍預告將 「從台北+

進一步發展為新台北+、大台北+」

另一方面，中央社報導, 民進黨中執會13日可望徵召前交通部長林佳龍出戰新北市長，林佳龍今天（9日) 提出「從台北+進一步發展為新台北+、大台北+」，下週推出首都圈願景流域治理篇，將以新北市為範例。

林佳龍一早在臉書發文預告並說明，大台北首都圈願景的12門課，已經上了6門課，接下來第7門課將推出「流域治理」篇，集中探討北北基桃的區域治理和跨域治理，事實上團隊早就準備好了，「從台北+進一步發展為新台北+、大台北+」。

中央社引述林佳龍子弟兵、前台中市交通局長王義川下午受訪表示，林佳龍提出「首都願景的未來想像－關於台北首都圈的12門課」，一開始設定要處理北北基桃4 縣市是以「首都圈」概念出發，很少提「台北市」3個字，目前已經推出6門課，第7門課有關流域治理將於下週提出。

他舉例，淡水河、新店溪、大漢溪等流域所流經的縣市包括新北市、台北市，未來仍以首都圈的概念出發，所談論的對象會轉進新北；談到交通，接下來就會談新北市與台北市的50座橋梁，回到最原始的首都圈就不只是談台北市而已，後續還有6門課，6門課應用對象的舉例，會以新北市作為例子。

他表示，原本將台灣設定為首都圈、北核心、中核心、南核心，首都圈就是北北基桃、北核心就是竹竹苗、中核心就是中彰投雲等。簡單來說，可能戶籍在桃園、住在新北、工作在台北，談城市治理不可能用行政區的邊界做劃分，當時就設定北北基桃4縣市900萬人口如何形成一個首都圈的概念，與東京都一樣大，只是舉例採用台北的例子，未來舉例就會以新北為例。

林佳龍預告將「從台北+進一步發展為新台北+、大台北+」，他日前提到，新北人要有新北人的志氣，不是要向台北市看齊，而是要超越台北市。大台北地區的頂級水岸豪宅應該是在新北市的淡水跟八里，而不在台北市基隆河岸的明水路。

他表示，新北市應該發展自己的新創聚落，而不只是提供那些在台北市上班的上班族一個比較便宜的居所。新北市的新市區要好好的開發，舊市區也要更新。

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