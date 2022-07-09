《時代》黑白封面紀念日本在位最久首相　《經濟學人》稱安倍去世吻合政治理念

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 國際知名外媒皆以專文報導甫過世的日本前首相安倍晉三，《時代雜誌》以其黑白照片為封面，哀悼這位在位最久的日本首相。

安倍晉三於昨(8)日遭槍擊身亡後，《美聯社》、《經濟學人》及《時代雜誌》等皆以大篇幅文章報導這位縱橫日本政壇最久的首相，《時代》最新的封面可見安倍黑白照片，日本天普大學亞洲研究主任金斯頓（Jeff Kingston）指出，安倍恢復了日本人的自信，讓日本成為一個更樂觀、有活力的國家，「在他的任期內觀光客飆升，變成了一個很酷的日本。」

就外交方面而言，金斯頓認為，「安倍在全球舞台上很有存在感，出席各種大型會議，見過的領袖或許比他的前10任加起來還要多，在外交上非常活躍。」但並非所有外交工作都一帆風順，包括因慰安婦等歷史因素出現紛爭的南韓；與中國的關係也沒能改善，對俄國放軟姿態也不見雙方關係有所起色。

《經濟學人》指出，安倍晉三在2009年失去政權後，於2012年重新執政，之後再度於2020年辭職下台，其祖父與父親都曾任日本首相，安倍認為自己的政治使命是完成他們未完成的工作：恢復日本在全球強權政治中的地位，並廢除日本在二戰戰敗後，在美國占領者的壓力下採取的一些和平主義政策。

2012年安倍帶著「安倍經濟學」三支箭二次上位，瞄準擴大地緣政治目標，包含實施寬鬆的貨幣政策、擴張性的財政政策和結構性改革，幫助日本擺脫了長期的通縮低迷並提振了股市，然而經濟卻從未達到他執政時設定的目標。

值得一提的是，安倍領導的政府也不乏貪汙醜聞，日本的新聞自由指數更是在其任內下滑，他在 2020 年辭職時，政府的支持率一直在下降，但隨後的一項民意調查發現，74% 的日本人支持他的統治。

諷刺的是，安倍的去世強化他的核心政治訊息：世界是一個危險的地方，日本必須超越戰後的和平主義。在俄國侵入烏克蘭後，安倍接受《經濟學人》採訪時表示，「日本人民不得不面對這樣一個現實，即如果一個國家有足夠的決心，入侵、侵略行為實際上可能會發生。」

安倍直言，「在這種情況下，我們逐漸意識到，在保護我們的國家時，我們自己的努力和意志力至關重要。」

文末總結道，「對安倍來說，日本本身也被證明是危險的。」