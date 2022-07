《時代》黑白封面紀念日本在位最久首相　《經濟學人》稱安倍去世吻合政治理念

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 國際知名外媒皆以專文報導甫過世的日本前首相安倍晉三,《時代雜誌》以其黑白照片為封面,哀悼這位在位最久的日本首相。

安倍晉三於昨(8)日遭槍擊身亡後,《美聯社》、《經濟學人》及《時代雜誌》等皆以大篇幅文章報導這位縱橫日本政壇最久的首相,《時代》最新的封面可見安倍黑白照片,日本天普大學亞洲研究主任金斯頓(Jeff Kingston)指出,安倍恢復了日本人的自信,讓日本成為一個更樂觀、有活力的國家,「在他的任期內觀光客飆升,變成了一個很酷的日本。」

就外交方面而言,金斯頓認為,「安倍在全球舞台上很有存在感,出席各種大型會議,見過的領袖或許比他的前10任加起來還要多,在外交上非常活躍。」但並非所有外交工作都一帆風順,包括因慰安婦等歷史因素出現紛爭的南韓;與中國的關係也沒能改善,對俄國放軟姿態也不見雙方關係有所起色。

