林智堅論文爭議•台大國發所發聲明　科技部與竹科管理局官員•臨時缺席國民黨團記者

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民主進步黨桃園市長參選人林智堅今天（9日) 表示，他的戶籍將會落腳桃園市中壢區，過幾天就會完成遷戶籍；針對論文抄襲爭議，他強調國民黨政治力不該介入、抹黑校園。

林智堅今天上午在桃園市長鄭文燦陪同下，到中壢仁海宮參香祈福，這也是他昨天正式卸任新竹市長後，在桃園的首場選舉行程。

民進黨桃園市長參選人林智堅（前右3）9日由桃園市長鄭文燦（前左2）陪同，到中壢仁海宮參香祈福。林智堅表示，他的戶籍將會落腳桃園市中壢區，過幾天就會完成遷戶籍。中央社

民進黨桃園市長參選人林智堅（中右著寶藍色西裝者）8日正式卸下新竹市長職務，竹市府一級主管等人齊聚大廳為他送行。林智堅表示，未來會勤跑基層，爭取桃園市民支持。中央社

林智堅接受媒體聯訪時表示，今天是他正式投入桃園市長選舉的第一個行程，首站到中壢有重要的原因，「我的戶籍會落腳在中壢，過幾天就會完成遷戶籍」。

媒體詢問，有關林智堅的中華大學碩士論文遭指與竹科管理局研究報告高度雷同，以及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲、台大國發所正配合進行學術倫理審定委員會處理程序等問題。

林智堅表示，他在第一時間就召開記者會說明，他這兩個論文，都是在教授指導下、由他自己完成，指導教授也都已出面聲明，並認同他當時參與計畫、論文撰寫上的做法是合情合理。

林智堅強調「台大的論文，我是原創者」，所有資料都是來自他2014年競選新竹市長時所做的相關民調，在陳明通老師介紹下，將資料借給台大國發所碩士生余正煌。

林智堅說，中華大學的論文，他昨天已經正式提供資料，希望有心製造話題、抹黑他的人，不要持續魚目混珠，且他在中華大學求學的時候，當時的董事長也不是民進黨籍的人；國民黨政治力不該介入校園、抹黑校園，不可因此抹煞中華大學多年來在學術上的貢獻。

台灣大學國發所

8日發出聲明

針對桃園市長參選人林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台灣大學國發所昨(8日) 發出聲明表示，正配合學校、社會科學院學術倫理審定委員會處理程序，期盼各界耐心等候。

媒體人5日在臉書發文指出，林智堅選上新竹市長後才去唸的台大國家發展研究所碩士論文，有部分內容與另一篇論文雷同。台北市議員徐巧芯6日在臉書發文附上檢舉信件，證實已向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲。

台大國發所8日在網站發布聲明，未點名林智堅，只說該所碩士在職專班畢業生學位論文涉及學術倫理事件，正配合學校、社科院學倫委員會處理程序。對於近日相關的批評指教，聲明強調，國發所十分重視並納為參考，期待能回報社會大眾的愛護與支持。

台大校方在6日要求「即日起」所有碩博士畢業生的論文在提交時，都須進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，才算完成離校程序。

台大國發所聲明指出，該所2月起就要求申請碩博士論文口試，都須繳交「碩博士論文原創性比對檢核表」，學位論文也須附上「碩博士學位論文學術倫理聲明書」，以確保符合學術倫理規範。

7日深夜國發所學生會發聲明指出，早於校方之前，在今年1月的所務會議上就決議，2月起碩博論文須進行原創性比對。

學生會聲明並對近日校友論文的學倫疑義「深表遺憾」，強調所上師長不斷耳提面命學術倫理的重要，全體學生也是兢兢業業、不敢怠慢。

科技部官員和新竹科學園區管理局長

臨時取消出席國民黨團記者

國民黨立法院黨團8日表示，非常遺憾科技部官員和新竹科學工業園區管理局長王永壯臨時取消出席國民黨團記者會，「不來，代表心裡有鬼，或不敢講實話。」

林智堅的中華大學碩士論文遭指與竹科管理局研究報告高度雷同，疑涉侵犯相關智慧財產權。國民黨團8日召開記者會，總召曾銘宗主持、立委費鴻泰出席。

費鴻泰表示，新竹科學園區管理局長王永壯、科技部產學及園區業務司副司長涂君怡原本答應出席今天國民黨團記者會，但是經過一夜突然變化，早上都不來。他質疑，可能與民進黨團總召柯建銘7日晚間於臉書發文有關。費鴻泰說，「我在猜，如果猜錯了，我願意跟柯建銘道歉，那是柯建銘叫他們不要來的。」

對於費鴻泰的質疑，柯建銘8日上午召開記者會時回答媒體提問時說，這是猜想還是指控，國民黨自己要講清楚，如果是猜想的話，讓就他們繼續猜下去。

對於林智堅論文爭議，費鴻泰指出，真相只有一個，科技部官員和竹科管理局長來國民黨團記者會現場講明白不就好了，「不來，代表心裡有鬼，或不敢講實話。」

對於林智堅捲入相關論文涉嫌抄襲疑雲，曾銘宗表示，因為已經有人檢舉林智堅，所以國民黨團要求台灣大學與中華大學學術倫理委員會儘速進行調查。

另外，國民黨團促請科技部督導竹科管理局維護智慧財產權，追究民事、刑事責任，假設不依法對林智堅提出告訴，將有瀆職問題，國民黨團一定追查到底。