更新時間: 2022-07-09 14:19

首次發稿: 2022-07-09 13:38

延伸閱讀: 【R.I.P.】安倍晉三卸任後仍為台灣發聲 與藍綠交好堪稱「最友台日相」

【絕不屈服於暴力】安倍不幸遇刺身亡 日相岸田文雄: 7/10參院選舉照常舉行•研議為好友舉辦國喪

日本前首相安倍晉三遇襲身亡 北台灣地標101大樓點燈悼念

一輛據信載有日本前首相安倍遺體的車輛, 9日抵達他生前在東京的住家 (美聯社)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）日本放送協會（NHK）報導，日本前首相安倍晉三昨（8日) 遭槍擊身亡，載有遺體的靈車今天(9日) 下午抵達東京涉谷自宅，身穿黑色西裝的自民黨高層在場迎接。

根據台灣中央社報導, 靈車今天在當地時間清晨6時不到就駛離奈良縣橿原市的醫院，於下午1時30分左右抵達安倍位於東京涉谷區的住宅。

首次發稿: 2022-07-09 13:38

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）日本富士電視台新聞網（FNN）報導，日本前首相安倍晉三的葬禮將在12日舉行。有關立法院是否組團前往弔唁，立法院長游錫堃說，以往類似狀況會派特使團，相信總統會有所安排，尊重總統職權。

日本媒體引述自民黨消息來源指出，安倍晉三8日不幸遇刺身亡, 家屬已經決定下周二7/12為他舉辦家祭。由於安倍是日本政壇重要人物，且是任期最長的一位首相, 日本政府預料將會替他安排國喪事宜。

游錫堃今天(9日) 上午出席「2022國會新園區設計工作坊成果展」，活動前接受媒體聯訪。他表示，聽聞安倍晉三遇剌身亡，感到非常震驚與悲傷，安倍晉三是台灣摯友，非常愛台灣。

游錫堃並透露，當年前總統陳水扁任內，他擔任對日工作小組召集人，時常赴日，安倍晉三只要一有機會，就會安排在自民黨幹事長辦公室會面。現在看到當時相見歡、大家笑容滿面的照片，就覺得很悲傷。

中央社引述游錫堃說，安倍晉三是日本任期最長的首相，任內無論國防、外交、經濟、內政都做得很好，安倍提出刺激經濟的三隻箭，也成為台灣相關研討會的討論主題，顯示安倍的主張不只對振興日本有貢獻，在國際上也是備受推崇。

游錫堃指出，安倍原本答應等疫情緩和、選舉過後就會來台灣訪問，並赴立法院專題演講，只是現在已不可能實現。台灣民眾將永遠懷念安倍晉三。

日本前首相安倍晉三家祭7/12舉行•國喪日期待定 台灣立法院長游錫堃：弔唁事宜尊重總統職權

【R.I.P.】安倍晉三卸任後仍為台灣發聲 與藍綠交好堪稱「最友台日相」

【絕不屈服於暴力】安倍不幸遇刺身亡 日相岸田文雄: 7/10參院選舉照常舉行•研議為好友舉辦國喪

日本前首相安倍晉三遇襲身亡 北台灣地標101大樓點燈悼念