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日本前首相安倍晉三解剖結果出爐　見到愛妻才嚥下最後一口氣

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/09 12:31
(圖/美聯社)

(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本前首相安倍晉三於昨（8）日遭槍擊不幸身亡，經解剖後死因出爐。

綜合日媒報導，安倍晉三昨天奈良市助選街頭演說，遭一名41歲男子山上徹也從背後連開兩槍，當場中彈倒地緊急搶救無效宣告死亡。今（9）日解剖結果出爐，奈良縣警方公布安倍的死因是動脈損傷導致的失血過多所致。

警方表示，安倍死因為左上臂中彈，左右鎖骨下動脈受損，因失血過多身亡。

奈良醫大教授福島英賢負責搶救手術，他表示，安倍晉三在中午12時20分送到院內搶救，到院時已心跳停止，頸部有2處槍傷，一部分深至心臟，使其心臟周圍血管損傷，心臟也有較大傷口，院方施予止血、大量輸血等復甦搶救，但安倍晉三仍不幸在當日下午5時3分過世。

福島說明，急救團隊趕到案發現場時，安倍晉三已經呈現心肺功能停止狀態，手術過程中沒有在安倍體內找到子彈殘留。

安倍遭槍擊後歷經5小時的搶救手術，妻子安倍昭惠收到消息後馬上從東京澀谷趕往醫院，才踏進醫院8分鐘見完丈夫最後一面，安倍便嚥下最後一口氣，不少日本網友難過表示，「一定是為了等夫人，留下最後一口氣」，這對結縭超過30年的夫妻現卻因一場意外天人永隔，讓人十分心疼。

安倍遺體於今日清晨駛離奈良縣醫院，預定中午抵達東京涉谷自宅，守靈活動將在11日舉行，葬禮將於12日舉行，只有相關親屬參加。
安倍晉三

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