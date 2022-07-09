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台灣LINE購物季抽Dyson空氣清淨機　代言人鳳小岳反串女神一人飾六角

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/09 10:55
鳳小岳邀成為LINE購物季代言人(圖/LINE TV)

鳳小岳邀成為LINE購物季代言人(圖/LINE TV)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)鳳小岳邀成為LINE購物季代言人，4波好康活動至即日起至10月登場。

鳳小岳在LINE購物季系列廣告中一人分飾六角，挑戰反串入鏡化身長髮仙氣女神，引來工作人員瘋搶合照。在拍攝過程中，鳳小岳除大方分享自己演戲心法外，也透露近期網購偏好，被經紀人爆料正籌備音樂作品。

鳳小岳在LINE TV熱播中的「我的巴比倫戀人」飾演英俊瀟灑的巴比倫王子，精準詮釋角色的單純細膩，一本正經搞笑的模樣更被觀眾直呼超有反差萌，而他在「華燈初上」中演活風流才子編劇江瀚，更讓他人氣急升，甫於台北電影節上映的輕喜劇「歡迎光臨 二代咖啡」，鳳小岳則化身撫慰人心的「咖啡之神」，演技屢獲得好評。

鳳小岳表示，自己非常享受在角色裡面處理、面對慾望的過程。本次與LINE購物合作廣告片處理的就是消費的慾望，皆是極具張力且強烈的情緒。因劇情關係，鳳小岳需在系列中扮演6個不同身份角色，性格截然不同的人設在購物時的慾望表現也不相同，要在短短幾十秒間表現出來，非常考驗演技。

鳳小岳提到，片中每套造型都象徵著一種社會身份，是該角色跟社會環境互動對話的結果，因此服裝是幫助自己進入角色的關鍵，其中最關鍵的就是「鞋子」，穿上鞋子可以實際跟角色一起感受日常生活的份量。另外值得一提的花絮是，鳳小岳完成最後一個女神角色裝扮走入攝影棚時，立體五官加上細膩的女性動作揣摩，一度引發現場工作人員暴動，在拍攝完成時瘋搶合照，實際角色將於第三支系列廣告片中曝光。

甫於台北電影節上映的輕喜劇「歡迎光臨 二代咖啡」，鳳小岳也將在劇中化身「咖啡之神」，與菜鳥徒弟林哲熹每日精心沖煮的咖啡，不僅是店內熟客的精神糧食，更是眾人的心靈慰藉，故事藉咖啡多樣的風味，對照人性的多元樣貌。檔期滿滿的鳳小岳更預計參與主演伍佰＆China Blue成軍30週年特別鉅獻《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，雖目前將延期至2023年，反倒有更多時間揣摩角色與融入故事劇情。

即日起開跑的「LINE購物搖百購物季」在代言人鳳小岳的加持下，盛大規劃了連續長達100天共4波段的活動與好康，消費者完成LINE購物護照會員指定任務就有機會獲得大獎，活動到10月14日止，4波段主題活動，將抽出好康大獎包括：

7/7-7/31 暑期大放價：任天堂Switch組
8/1-8/25 夏日澎湃季：Apple MacBook Air
8/26-9/19 99購物節：Dyson空氣清淨機
9/20-10/14 百貨週年慶：名牌精品包 (價值高達近20萬元)

鳳小岳
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購物

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