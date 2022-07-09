台灣LINE購物季抽Dyson空氣清淨機　代言人鳳小岳反串女神一人飾六角

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)鳳小岳邀成為LI NE購物季代言人，4波好康活動至即日起至10月登場。

鳳小岳在LI NE購物季系列廣告中一人分飾六角，挑戰反串入鏡化身長髮仙氣女神，引來工作人員瘋搶合照。 在拍攝過程中，鳳小岳除大方分享自己演戲心法外， 也透露近期網購偏好，被經紀人爆料正籌備音樂作品。

鳳小岳在LINE TV熱播中的「我的巴比倫戀人」飾演英俊瀟灑的巴比倫王子， 精準詮釋角色的單純細膩， 一本正經搞笑的模樣更被觀眾直呼超有反差萌，而他在「華燈初上」 中演活風流才子編劇江瀚，更讓他人氣急升， 甫於台北電影節上映的輕喜劇「歡迎光臨 二代咖啡」，鳳小岳則化身撫慰人心的「咖啡之神」， 演技屢獲得好評。

鳳小岳表示，自己非常享受在角色裡面處理、 面對慾望的過程。本次與LINE購物合作廣告片處理的就是消費的 慾望，皆是極具張力且強烈的情緒。因劇情關係， 鳳小岳需在系列中扮演6個不同身份角色， 性格截然不同的人設在購物時的慾望表現也不相同， 要在短短幾十秒間表現出來，非常考驗演技。

鳳小岳提到，片中每套造型都象徵著一種社會身份， 是該角色跟社會環境互動對話的結果， 因此服裝是幫助自己進入角色的關鍵，其中最關鍵的就是「鞋子」， 穿上鞋子可以實際跟角色一起感受日常生活的份量。 另外值得一提的花絮是， 鳳小岳完成最後一個女神角色裝扮走入攝影棚時， 立體五官加上細膩的女性動作揣摩，一度引發現場工作人員暴動， 在拍攝完成時瘋搶合照，實際角色將於第三支系列廣告片中曝光。

甫於台北電影節上映的輕喜劇「歡迎光臨 二代咖啡」，鳳小岳也將在劇中化身「咖啡之神」， 與菜鳥徒弟林哲熹每日精心沖煮的咖啡， 不僅是店內熟客的精神糧食，更是眾人的心靈慰藉， 故事藉咖啡多樣的風味，對照人性的多元樣貌。 檔期滿滿的鳳小岳更預計參與主演伍佰＆China Blue成軍30週年特別鉅獻《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，雖目前將延期至2023年， 反倒有更多時間揣摩角色與融入故事劇情。

即日起開跑的「LINE購物搖百購物季」 在代言人鳳小岳的加持下，盛大規劃了連續長達100天共4波段的 活動與好康，消費者完成LINE購物護照會員指定任務就有機會獲得大獎，活動到10月14日 止，4波段主題活動，將抽出好康大獎包括：

7/7-7/31 暑期大放價：任天堂Switch組

8/1-8/25 夏日澎湃季：Apple MacBook Air

8/26-9/19 99購物節：Dyson空氣清淨機

9/20-10/14 百貨週年慶：名牌精品包 (價值高達近2 0萬元)