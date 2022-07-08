馬可波羅酒廊攜手輕奢行李箱LOJEL 夢幻盛夏之旅下午茶

台北遠東香格里拉聯名下午茶再推新體驗，首度與日系輕奢行李箱品牌LOJEL 跨界合作，自7月9日至8月28日於38樓馬可波羅酒廊，獨家推出週末限定「夢幻盛夏之旅下午茶」，由德籍甜點主廚法蘭克 (Frank Braun) 精選食材，以各國經典甜鹹點為主題設計，從亞洲、中東、歐洲、美洲到澳洲，帶饕客用味蕾環遊世界，滿足想旅行的心，也特別呼應LOJEL CUBO行李箱的嫩粉風格，變化出多樣精緻甜點與鹹食。活動期間享用午茶還可獲得價值1,980元的LOJEL盥洗包（數量有限），旅遊必備輕巧收納。「夢幻盛夏之旅下午茶」每位1,520元外加一成服務費，含12道特製款甜點、鹹點與粉紅氣泡酒一杯，需事先訂位，電洽 (02)7711-2080。

「夢幻盛夏之旅下午茶」主廚推薦茶點

澳洲牛肉派佐青豆泥牛肉醬汁 / 澳洲

澳洲牛肉經燉煮後，加入洋蔥碎及巴西里香料調味，將調配好的牛肉餡放入塔皮中高溫烘烤，上方蓋上青豆泥及牛肉汁，享用時先吸一口鮮香牛肉汁，再搭配青豆泥，派皮裡滿滿牛肉餡料，鹹香迴盪齒頰。

馬霍–鳳梨佐焦糖花生碎醃蘿蔔 / 泰國

“Ma Hor”馬霍是泰國一道經典皇室小點，以切片鳳梨當底，上面放著混合豬肉、花生碎、醃蘿蔔、魚露、香菜、檸檬及辣椒做成的小肉丸，泰式辛香酸辣爽口，是一道非常適合夏天的開胃小點。

中東果仁蜜餅 / 土耳其

巴克拉瓦果仁蜜餅為土耳其宮廷傳統甜點，內餡是將開心果、核桃、榛果及杏仁等剁碎後灑在薄如紙的起酥皮上，層層捲起，並於外層刷上奶油及蜂蜜後高溫烘烤，呈現出酥脆金黃而光亮的糖衣，一口咬下的瞬間，千層酥皮的酥脆聲及堅果的濃郁香氣充滿口中，讓人難以忘懷。

芒果及百香果奶油杯慕斯帕芙洛娃 / 澳洲

帕芙洛娃是澳洲著名的甜點之一，雪白的蛋白霜造型就如同芭蕾舞者舞裙一般輕盈曼妙，主廚以當季新鮮的芒果和百香果熬製成果醬，並製作出酸甜口感的絲滑慕斯，佐上香緹鮮奶油以及烘烤過帕芙洛娃為點綴，芒果及百香果慕斯濃郁香甜的幸福滋味，彷彿徜徉在黃金海岸。

日式甜栗蒙布朗蛋糕 / 日本

原是法式經典的蒙布朗蛋糕，主廚以日式手法呈現，以香草奶油製作蛋糕主體，再以生奶油製成濃厚香氣的甜栗子泥點綴於上，可愛精巧的造型，滑順細緻帶著栗子香，多層次的口感教人忍不住一口接一口。

瑞士巧克力蛋糕 / 瑞士

讓人少女心與旅遊心齊發的瑞士巧克力蛋糕，呼應LOJEL CUBO粉色行李箱，主廚悉心設計唯妙唯肖的迷你版粉色行李箱，以瑞士巧克力作為主要材料，選用66%的黑巧克力製作蛋糕內餡，綿密香濃的巧克力在口中融化，嘴角也不覺地上揚，主廚巧手用巧克力勾勒出行李箱把手及小輪子，細膩可愛到讓人捨不得吃。

法式杜斯巧克力米布丁 / 法國

這款主廚特製驚喜小點是用法式杜斯巧克力加牛奶加熱後，使其凝固成布丁塔，密實又柔軟的口感，加上酸櫻桃蜜餞，平衡酸甜口感，底部是帶點Q彈口感的巧克力米布丁，創造多重風味，接著將白巧克力製成停機坪蓋上，停放可愛粉嫩的飛機及登機牌作為裝飾，絕對是一款好拍又好吃的美型甜點。

其他還有新英格蘭龍蝦奶油布里歐、烤帕馬火腿莫札瑞拉起司芝麻葉帕尼尼、原味與橙皮肉桂司康、巧克力百香果馬卡龍等各國風味鹹食與甜點。