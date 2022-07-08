【絕不屈服於暴力】安倍不幸遇刺身亡　日相岸田文雄: 7/10參院選舉照常舉行•研議為好友舉辦國喪　

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(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 日本前首相安倍晉三今天（8日）在奈良市演說時遭槍擊送醫，當地時間下午5時過後不治身亡，享年67歲。媒體報導，安倍的妻子安倍昭惠事發後從東京趕往奈良，下午4時55分左右抵達奈良縣立醫大醫院，安倍晉三於當地時間8日下午5點03分（台灣下午4點03分) 宣告不治。

副總統賴清德聞訊相當難過, 他在臉書PO文表示:

很遺憾，還是沒有等到好消息，台灣的好朋友安倍晉三前首相在今天下午不幸離世。 願逝者安息，我也請外交部代為傳達對安倍前首相家屬最深切的慰問之意。

日本首相岸田文雄回應媒體提問時說，正在研議舉辦國喪等方式，追悼安倍。

圖為東京街頭民眾, 關注安倍遇刺身亡的消息 (路透/kyodo News)

安倍今天上午將近11時半在奈良市的近鐵大和西大寺車站北口為自民黨籍參議院議員候選人助選時，遭41歲奈良縣男子山上徹也持槍槍擊。安倍起初還有意識，但後來呈現心肺機能停止的狀態。進行醫治的奈良縣立醫科大學附屬醫院院方傍晚召開記者會表示，安倍於下午5時3分不治。

聽到安倍身亡的噩耗後，岸田在首相官邸（行政中心）對媒體表示，選舉活動是民主主義的根基，在選戰中，竟然有人槍殺安倍，犯下卑劣的犯行，這絕對不能被容許。

岸田表示，原本祈禱安倍能保住性命，未料祈求落空。在接獲噩耗後，相當難過，言語無法形容心中悲慟。他祈求安倍在天之靈安息。

本屆參議院選舉6月22日公告，選戰起跑，預定7月10日舉行投開票。對於選舉是否如期舉行一事，岸田表示，一定要守住自由公正的選舉才行，基於絕不能屈服於暴力的堅定意志，明天照常舉行選舉活動。他已下令相關閣僚要確保選戰安全。

被媒體問及對安倍的看法，岸田表示，安倍身為前首相，留下很大的功績，有那樣的大功績才有現在的政權。岸田說，不論是內政或外交，安倍都給予很多寶貴的建議，自己獲得安倍許多建議，有時也受到安倍的鼓勵，回顧過往，自己獲得安倍很多、很強力的協助，由衷感謝。

岸田說，繼承安倍的意志，對日本確實負起責任，才是符合安倍心願之道。

岸田說，甫接獲安倍去世的消息，現在還沒充裕的時間去思考下一步，不過，包括舉辦國喪在內，將研議追悼安倍的方式。就政府或黨來說，為了表達對安倍充分的敬意，將採取充分因應措施。

岸田說：「安倍和我同期當選眾議員，當上國會議員後，兩人是同僚；自己身為閣僚時，有很多時間與安倍共事，兩人是好友。」

稍早自民黨幹事長茂木敏充也表示，10日投開票的參議院選舉如期進行。

中央社引述茂木今天傍晚，在自民黨總部被媒體問及，10日舉行投開票的參議院選舉是否如期舉行時說：「明天是選戰最後一天，基於絕不屈服於暴力的堅定意志，已決定選舉活動如期進行。」

多位政府相關人士表示，涉嫌槍擊安倍的嫌犯、41歲的山上徹也曾在位於廣島縣的海上自衛隊吳基地任職自衛隊員3年。

嫌犯被警方當場逮捕，後來對警方供稱，他對安倍不滿，想殺死安倍才瞄準他槍擊。後來山上徹也又對警方說，自己對安倍的政治信念並無怨恨。

警方於下午5時許到嫌犯住家進行搜索，警方擔心嫌犯住家有爆裂物，因此出動特殊小組先入屋內。

日本各界質疑

現場維安不夠充分

前首相安倍晉三今天遭槍擊身亡，引發日本各界對現場維安體制是否不夠充分的質疑。日本政府警察廳並未清楚說明安倍的維安警力人數等細節，僅說會確認維安體制是否充分。

日本產經新聞報導，首相岸田文雄今天在官邸受訪談到安倍維安狀況時說，相信維安工作都有做到最好，但現在再次確認實際狀況也很重要。

日本富士新聞網報導，有關安倍今天在奈良市遭槍擊現場維安狀況，及到底有多少警力在場維安等細節，警察廳以會影響未來維安工作暫不公布，僅表示「奈良縣警方與警視廳的SP（特勤人員）等人，有進行必要的維安」。

但因為發生槍擊案，被問到維安體制是否充分，警察廳表示接下來會進行確認與驗證。

面對記者紛紛要求警方詳細說明現場狀況及這次維安是否有問題，警察廳表示，將更進一步進行確認，針對未來對重要人士的維安體制也會來進行檢討。

日本網友在推特發文說，很明顯維安不夠充分，竟然可以讓怪人從背後接近安倍，並在那麼近的距離下開槍，這可能跟日本不太常發生槍擊案，才會讓維安如此大意。

有網友看到事發影片說，犯嫌看似第2槍才擊中安倍，一般來說第1槍槍響後，SP應該會迅速上前把首相整個圍住，所以不可能讓犯嫌可以打中第2槍，看起來維安就是不夠充分。

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