解決「長新冠」中醫有解方　北市聯醫：針灸、三伏貼可調整體質和加速復原

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內近來有越來越多長新冠案例，除了求助西醫治療外，中醫可透過中藥、針灸、三伏貼等治療方式，調整患者體質、提升免疫力加速復原，但醫師提醒，若有發燒、發炎、皮膚過敏、孕婦的族群則較不適合。

陳小姐58歲，無慢性病與其他特殊病史，確診新冠肺炎(COVID-19)，出現發燒寒顫、咳嗽、有濃綠色痰、鼻塞流鼻水、全身痠痛無力、頭痛與口乾舌燥等症狀，求診臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科視訊門診，經中醫師開立科學中藥治療後症狀緩解，但仍有輕微咳嗽、疲倦、頭暈、覺得容易喘、耳咽部疼痛等後續症狀，因此解除隔離後，至中醫科實體門診就診。



王明仁醫師指出，陳小姐的症狀屬於新冠肺炎後遺症(Post-COVID condition)，或稱長新冠症(Long COVID)，長新冠症目前雖然仍未有公認的診斷標準，但其症狀繁雜多變，比較常見的症狀有：疲倦、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽，部分患者也可能出現：嗅味覺喪失、骨關節疼痛、頭痛、頭暈、食慾不振等狀況；此外，也可能出現記憶力減退、注意力不集中等精神症狀。



此類症狀可能持續超過2個月以上，導致患者的生活品質下降，甚至提高心血管疾病、憂鬱症與焦慮症的風險，十分難纏。另外，沒有注射疫苗的族群、高齡或有多重共病的患者的後遺症風險較高，需要格外注意。



王明仁指出，一般來說，西醫臨床上以症狀治療並配合心肺功能和肌肉訓練為主，此外也要特別注意調整生活節律、健康的飲食習慣與本身疾病的控制。中醫方面，則能夠透過中藥、針灸、三伏貼等治療方式，調整患者體質、提升免疫力加速復原。



王明仁表示，中醫的三伏貼療法是透過將溫熱藥物直接敷貼在穴位上，提振體內陽氣並驅除寒氣，適合用來治療慢性支氣管炎、反覆感冒、過敏體質的患者，具有增強免疫提升代謝的功效，對於虛寒性體質的患者的後遺症具有不錯的療效，不過需要注意若有發燒、發炎、皮膚過敏、孕婦的族群則較不適合。