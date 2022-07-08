Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

解決「長新冠」中醫有解方　北市聯醫：針灸、三伏貼可調整體質和加速復原

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/08 17:29
針對長新冠患者，中醫可透過中藥、針灸、三伏貼等治療方式，調整患者體質、提升免疫力加速復原。(示意圖/pixabay)

針對長新冠患者，中醫可透過中藥、針灸、三伏貼等治療方式，調整患者體質、提升免疫力加速復原。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內近來有越來越多長新冠案例，除了求助西醫治療外，中醫可透過中藥、針灸、三伏貼等治療方式，調整患者體質、提升免疫力加速復原，但醫師提醒，若有發燒、發炎、皮膚過敏、孕婦的族群則較不適合。

陳小姐58歲，無慢性病與其他特殊病史，確診新冠肺炎(COVID-19)，出現發燒寒顫、咳嗽、有濃綠色痰、鼻塞流鼻水、全身痠痛無力、頭痛與口乾舌燥等症狀，求診臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科視訊門診，經中醫師開立科學中藥治療後症狀緩解，但仍有輕微咳嗽、疲倦、頭暈、覺得容易喘、耳咽部疼痛等後續症狀，因此解除隔離後，至中醫科實體門診就診。

王明仁醫師指出，陳小姐的症狀屬於新冠肺炎後遺症(Post-COVID condition)，或稱長新冠症(Long COVID)，長新冠症目前雖然仍未有公認的診斷標準，但其症狀繁雜多變，比較常見的症狀有：疲倦、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽，部分患者也可能出現：嗅味覺喪失、骨關節疼痛、頭痛、頭暈、食慾不振等狀況；此外，也可能出現記憶力減退、注意力不集中等精神症狀。

此類症狀可能持續超過2個月以上，導致患者的生活品質下降，甚至提高心血管疾病、憂鬱症與焦慮症的風險，十分難纏。另外，沒有注射疫苗的族群、高齡或有多重共病的患者的後遺症風險較高，需要格外注意。

王明仁指出，一般來說，西醫臨床上以症狀治療並配合心肺功能和肌肉訓練為主，此外也要特別注意調整生活節律、健康的飲食習慣與本身疾病的控制。中醫方面，則能夠透過中藥、針灸、三伏貼等治療方式，調整患者體質、提升免疫力加速復原。

王明仁表示，中醫的三伏貼療法是透過將溫熱藥物直接敷貼在穴位上，提振體內陽氣並驅除寒氣，適合用來治療慢性支氣管炎、反覆感冒、過敏體質的患者，具有增強免疫提升代謝的功效，對於虛寒性體質的患者的後遺症具有不錯的療效，不過需要注意若有發燒、發炎、皮膚過敏、孕婦的族群則較不適合。
長新冠
新冠肺炎
中醫
三伏貼
針灸

相關新聞

7/6台灣本土+34499　死亡+95　增3例MIS-C個案　另有1歲男童因共病過世
7/6台灣本土+34499　死亡+95　增3例MIS-C個案　另有1歲男童因共病過世
2022/07/06 14:16
【7/5台灣本土+35914　死亡+103】增一例10歲男童MIS-C個案　兒童重症累計84例、21例死
【7/5台灣本土+35914　死亡+103】增一例10歲男童MIS-C個案　兒童重症累計84例、21例死
2022/07/05 14:23
沒經驗、沒履歷？恭喜你錄取了 後疫情時代 旅宿業殺紅了眼搶人
沒經驗、沒履歷？恭喜你錄取了 後疫情時代 旅宿業殺紅了眼搶人
2022/07/04 17:49
7/4台灣本土+23045　死亡+69　BNT兒童疫苗全數到貨共220.32萬劑
7/4台灣本土+23045　死亡+69　BNT兒童疫苗全數到貨共220.32萬劑
2022/07/04 14:27
日本新冠疫情升溫　主流病毒株BA.2疫情下降　料7月底將被BA.5全部取代
日本新冠疫情升溫　主流病毒株BA.2疫情下降　料7月底將被BA.5全部取代
2022/07/03 16:09

更新時間 : 2022-07-08 18:23 GMT+08:00

最受歡迎

搶救無效 安倍中彈身亡享年67歲
搶救無效 安倍中彈身亡享年67歲
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
【新冠疫情日更】7/7台灣本土+31462 死亡+105 擴大入境總人數至每週4萬
【新冠疫情日更】7/7台灣本土+31462 死亡+105 擴大入境總人數至每週4萬
【分析】缺油缺糧、民眾絕望逃離：斯里蘭卡「破產」與中國「一帶一路」有關嗎？
【分析】缺油缺糧、民眾絕望逃離：斯里蘭卡「破產」與中國「一帶一路」有關嗎？
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
老爺酒店集團2022中秋月餅禮盒 大玩運動創意
老爺酒店集團2022中秋月餅禮盒 大玩運動創意
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
Novavax疫苗來囉！台北市備2.5萬劑　7/5起開放預約
Novavax疫苗來囉！台北市備2.5萬劑　7/5起開放預約
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱