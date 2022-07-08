青農商品上架誠品新板店專櫃開賣 8月12日前享優惠

新北市政府農業局推動「新北青農力計畫」，媒合國內知名企業推廣本市青農產品，即日起在誠品生活新板店3樓知味市集，設置新北青農商品販售專櫃並展示新北青農力禮盒，讓民眾逛書店也能買到新北優質青農的產品，並且至2022年8月12日止，只要在青農櫃位消費滿300元就可獲得蛋捲或茶梅片等好禮，一起以實際行動支持在地小農。
「新北青農力計畫」積極協助青農發揮創意巧思，開發出許多特色農產加工品，這次新北青農商品專櫃嚴選12位新北青農產品，包括百大青農王御庭的香草蛋捲、新北青農聯誼會副會長許元耀的土雞蛋手工蛋捲、坪林青農林奕慧獲選「農村好物」的茶點心，還有三峽青農戴文祥、李昌峻以及石門青農謝宜良的茶葉、淡水阿三哥農莊的龍眼花茶，與三峽蜂樺蜂蜜專賣店、平溪丰玉蜂蜜及蘆洲三寶爸的窩所生產的蜂蜜，以及八里青農顏姿琳的柚子醬油及三峽青農鍾明貴的苦茶油等。另外「新北青農力計畫」不只協助通路媒合，也透過產品包裝設計提升青農產品價值，今年度以新北青農力為品牌開發全新禮盒，以清新文青風格搭配花卉及煙火意象，象徵新北青農綻放耀眼光芒，內盒則以積木拼圖為概念，提供 2、3或4入裝內盒等，青農朋友都可以隨意去作搭配，為的就是要讓青農們能更便利將產品融入精緻化包裝，提升產品競爭力。
新北市青年農民聯誼會長盧苡甄表示，新北青農產品不只有生鮮的有機蔬果，各式農產加工品也是十分美味且有質感，這次特別感謝農業局協助媒合通路及設計禮盒，給青農一個發揮的舞台，也讓更多朋友有機會認識新北農業以及青農優質產品，歡迎大家多多支持新北在地農產。
新北市農業局長李玟表示，市府秉持「先創通路、再開農路」理念，這次的新北青農力專區特別與誠品書店合作，讓消費者能更輕易購買新北青農的產品，而市府也會持續輔導並提供青農協助，帶動新北農業發展，提升新北青農產品競爭力。