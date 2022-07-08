青農商品上架誠品新板店專櫃開賣 8月12日前享優惠

新北市政府農業局推動「新北青農力計畫」， 媒合國內知名企業推廣本市青農產品，即日起在誠品生活新板店3樓 知味市集，設置新北青農商品販售專櫃並展示新北青農力禮盒， 讓民眾逛書店也能買到新北優質青農的產品，並且至2022年8月1 2日止，只要在青農櫃位消費滿300元就可獲得蛋捲或茶梅片等好 禮，一起以實際行動支持在地小農。

「新北青農力計畫」積極協助青農發揮創意巧思， 開發出許多特色農產加工品，這次新北青農商品專櫃嚴選12位新北 青農產品，包括百大青農王御庭的香草蛋捲、 新北青農聯誼會副會長許元耀的土雞蛋手工蛋捲、 坪林青農林奕慧獲選「農村好物」的茶點心，還有三峽青農戴文祥、 李昌峻以及石門青農謝宜良的茶葉、淡水阿三哥農莊的龍眼花茶， 與三峽蜂樺蜂蜜專賣店、 平溪丰玉蜂蜜及蘆洲三寶爸的窩所生產的蜂蜜， 以及八里青農顏姿琳的柚子醬油及三峽青農鍾明貴的苦茶油等。 另外「新北青農力計畫」不只協助通路媒合， 也透過產品包裝設計提升青農產品價值， 今年度以新北青農力為品牌開發全新禮盒， 以清新文青風格搭配花卉及煙火意象，象徵新北青農綻放耀眼光芒， 內盒則以積木拼圖為概念，提供 2、3或4入裝內盒等， 青農朋友都可以隨意去作搭配， 為的就是要讓青農們能更便利將產品融入精緻化包裝， 提升產品競爭力。

新北市青年農民聯誼會長盧苡甄表示， 新北青農產品不只有生鮮的有機蔬果， 各式農產加工品也是十分美味且有質感，這次特別感謝農業局協助媒合通路及設計禮盒， 給青農一個發揮的舞台， 也讓更多朋友有機會認識新北農業以及青農優質產品， 歡迎大家多多支持新北在地農產。

新北市農業局長李玟表示，市府秉持「先創通路、再開農路」理念， 這次的新北青農力專區特別與誠品書店合作， 讓消費者能更輕易購買新北青農的產品， 而市府也會持續輔導並提供青農協助，帶動新北農業發展， 提升新北青農產品競爭力。