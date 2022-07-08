新北FUN Coding夏令營一起玩轉程式 女性及原住民學童資訊力UP

暑假開跑，家長們陸續安排孩子參加夏令營，程式教育正夯! 新北市教育局日前辦理「FUN Coding程式教育營隊」及「原住民線上程式夏令營專班」，包含程式機器人、Scratch、AI創客、Scratch Jr.線上及實體多元豐富主題，訓練孩子程式設計邏輯、培養問題解決能力、團隊合作精神及發揮創意潛能，優先邀請就讀國小女性同學優先報名及原住民學童參與，共105名同學參加，一同充實快樂過暑假。
教育局長張明文表示，新北市從2017年起開始推動「新北程式校園3+1」政策，以達國中小每班每週1堂電腦課、每校至少1名程式種子教師、每校研發至少1門程式課程，+1則是鼓勵各校選擇參加至少1項程式競賽或活動。此外，也陸續成立3間國中、國小及高中程式教育體驗中心，期望共同提升新北市校長、教師與學生學習運算思維、程式設計與跨域整合能力，逐步實現新北學子程式教育學習藍圖。
此次規劃的「FUN Coding女力專班」，邀請就讀國小女同學優先報名，並在課程中利用程式操作機器人進行腦力激盪、邊玩邊學，探索玩轉程式樂趣。同時打破性別刻板印象，激發女性同學投入學習程式設計熱情。同榮國小4年級同學許珈瑜及林芃萱都表示，很開心能參加這次女力班，感謝老師悉心教導，當大家在虛擬教室裡一起討論機器人程式模組功能，排除卡關、挑戰除錯，都是很棒的經驗。
另外，教育局也開設「原住民線上程式夏令營專班」，邀請年滿5歲至10歲的原住民學童參加，課程中加入原住民文化元素，從玩樂中引導學習，讓學童輕鬆接觸程式編碼，啟發對程式設計興趣。修德國小4年級噶瑪蘭族的李辰恩同學說，原住民程式營隊的課程很豐富，每次下課都很認真思考老師出的作業，作品傳給媽媽看後頻頻讚美，覺得學習程式真的很好玩。
同榮國小四年級阿美族的蔡旻祐同學表示，很開心一家三兄弟一同參加，能學習到用程式做出動畫很好玩。老師用淺顯易懂方式鼓勵將原住民文化元素加入遊戲編程，發現原來自己做遊戲、做動畫是這麼有趣，也很有成就感。修德國小四年級李辰恩的家長則表示，感謝教育局開設原住民專班，孩子原先是一張白紙、零基礎，藉由參加營隊踏出了程式第一步，看見了孩子無限創意與對程式設計的熱情。
教育局表示，今年暑期FUN Coding營隊活動豐富扎實，提供寓教於樂的程式教育課程，也獲得學生高度迴響。在未來寒暑假期間將持續舉辦營隊活動，期許藉由假期營隊，讓更多具程式設計潛能的學生有更加完善引導，並在未來投入程式設計領域，逐步實現新北學子程式教育學習藍圖。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供