新北FUN Coding夏令營一起玩轉程式 女性及原住民學童資訊力UP

暑假開跑，家長們陸續安排孩子參加夏令營， 程式教育正夯! 新北市教育局日前辦理「FUN Coding程式教育營隊」及「原住民線上程式夏令營專班」， 包含程式機器人、Scratch、AI創客、Scratch Jr.線上及實體多元豐富主題，訓練孩子程式設計邏輯、 培養問題解決能力、團隊合作精神及發揮創意潛能， 優先邀請就讀國小女性同學優先報名及原住民學童參與，共105名 同學參加，一同充實快樂過暑假。

教育局長張明文表示，新北市從2017年起開始推動「新北程式校園 3+1」政策，以達國中小每班每週1堂電腦課、每校至少1名程式 種子教師、每校研發至少1門程式課程，+1則是鼓勵各校選擇參加 至少1項程式競賽或活動。此外，也陸續成立3間國中、 國小及高中程式教育體驗中心，期望共同提升新北市校長、 教師與學生學習運算思維、程式設計與跨域整合能力， 逐步實現新北學子程式教育學習藍圖。

此次規劃的「FUN Coding女力專班」，邀請就讀國小女同學優先報名， 並在課程中利用程式操作機器人進行腦力激盪、邊玩邊學， 探索玩轉程式樂趣。同時打破性別刻板印象， 激發女性同學投入學習程式設計熱情。同榮國小4年級同學許珈瑜及 林芃萱都表示，很開心能參加這次女力班，感謝老師悉心教導， 當大家在虛擬教室裡一起討論機器人程式模組功能，排除卡關、 挑戰除錯，都是很棒的經驗。

另外，教育局也開設「原住民線上程式夏令營專班」，邀請年滿5歲 至10歲的原住民學童參加，課程中加入原住民文化元素， 從玩樂中引導學習，讓學童輕鬆接觸程式編碼， 啟發對程式設計興趣。修德國小4年級噶瑪蘭族的李辰恩同學說， 原住民程式營隊的課程很豐富， 每次下課都很認真思考老師出的作業，作品傳給媽媽看後頻頻讚美， 覺得學習程式真的很好玩。

同榮國小四年級阿美族的蔡旻祐同學表示， 很開心一家三兄弟一同參加，能學習到用程式做出動畫很好玩。 老師用淺顯易懂方式鼓勵將原住民文化元素加入遊戲編程， 發現原來自己做遊戲、做動畫是這麼有趣，也很有成就感。 修德國小四年級李辰恩的家長則表示，感謝教育局開設原住民專班， 孩子原先是一張白紙、零基礎，藉由參加營隊踏出了程式第一步， 看見了孩子無限創意與對程式設計的熱情。

教育局表示，今年暑期FUN Coding營隊活動豐富扎實，提供寓教於樂的程式教育課程， 也獲得學生高度迴響。在未來寒暑假期間將持續舉辦營隊活動， 期許藉由假期營隊，讓更多具程式設計潛能的學生有更加完善引導， 並在未來投入程式設計領域，逐步實現新北學子程式教育學習藍圖。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供