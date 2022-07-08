安倍性命堪憂 各國政要推文關切

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本前首相安倍晉三今（8）日上午於奈良街頭演遭槍擊，性命垂危，舉世震驚。多國政要紛紛譴責暴力，並祈禱安倍能化險為夷，平安歸來。

安倍遇襲，頸部、胸部中彈流血，案發至今仍在搶救當中，日本現任首相案田文雄下午發布演說，提及安倍目前相當危急嚴重，正在盡一切可能來搶救其性命，「我由衷祈禱，希望他的生命能被挽救。」

提及此次槍擊案，岸田表示，不清楚兇嫌犯案動機，但於選舉期間發生如此殘暴行為，絕對不能饒恕。

各國政要聞訊也紛紛表達關切。台灣總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及駐日代表謝長廷都於第一時間表達慰問與關切，蔡英文嚴厲譴責暴力，並盼「好朋友」平安脫險；賴清德希望「是台灣重要的國際友人」能逢凶化吉。

《路透社》報導，正在印尼峇里島（Bali）參與Ｇ20外長會議的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示「這是一個非常、非常悲傷的時刻」，他對企圖謀殺安倍的消息感到相當悲痛與深切關注；美國駐日本大使館易曼紐（Rahm Emanuel）對此槍擊事件表達「悲傷和震驚」，他提及，「安倍晉三一直是日本的傑出領導人，也是美國堅定不移的盟友」，「美國政府和人民將為安倍、他的家人以及日本人民祈禱」。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則說，不清楚暗殺背後的企圖為何，就所發生的事件向日方表達慰問；昨日被逼宮請辭保守黨黨魁的英國首相強生（Boris Johnson）對安倍遭受「卑劣襲擊」感到相當震驚與悲傷，並致上慰問。

新加坡總理李顯龍在臉書上稱安倍是新加玻的好朋友，並譴責這起「無謂的暴力行為」，印度總理莫迪則在推特上表示，對「親愛的朋友」遇襲深感悲痛。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在推特上發文指出，安倍遇襲「令人震驚」，他寫下「 我們此刻與他的家人和日本人民同在」。

20國集團外長會議今天在印尼峇里島（Bali）舉行，主辦方印尼的外交部發言人代表外交部長勒特諾（Retno Marsudi）發表聲明強調，「部長以20國集團（G20）外長的名義，向日本外相表示同情之意。」

泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）表示，帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）總理對安倍晉三遭槍擊「感到相當震驚」，並表示兩人是朋友，關係密切。

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