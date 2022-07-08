台灣民進黨新竹市長林智堅8日辭職轉戰桃園　中華大學：啟動論文爭議調查程序

更新時間: 2022-07-08 16:15

首次發稿: 2022-07-08 15:38

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 陷入論文門爭議的新竹市長林智堅今天(8日) 卸下新竹市長職務，轉戰2022年桃園市長選舉。在此同時中華大學也宣布：啟動論文爭議調查程序。

國民黨台北市議員王鴻薇（前右3）指民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，8日在多名議員陪同下到中華大學遞交陳情書，呼籲校方盡速調查林智堅論文，捍衛校譽及學術尊嚴。中央社

台灣民眾黨桃園市長參選人同時也是立法院黨團副總召賴香伶（右）、幹事長張其祿（中）及東華大學原住民民族學院教授施正鋒（左）8日在立法院召開「烏賊遁形之術 林智堅論文門疑點」記者會，針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉抄襲爭議，要求相關單位出面釋疑。中央社

林智堅今天的臉書po文，除為曾在論壇視訊有過一面之緣的日本安倍晉三前首相祈福，願他一切平安。另外也po出【新竹市第10屆代理市長宣誓就職暨交接典禮】相關影片, po文提到:

今天，我將正式卸下新竹市長的職務。 7年多的歷練，我從年輕市長變成中年市長，但也變得更有經驗、更加成熟，也更有自信，能夠接下更重大的挑戰。 擔任市長的2700多個日子，是我人生最美好的時光。因為市民的信任與支持，才讓我有機會改變新竹。邀請大家一起點進直播，讓我向大家表達最誠摯的感謝。

將參選桃園市長的新竹市長林智堅，遭國民黨籍台北市議員王鴻薇指論文涉抄襲，林智堅6日委由律師楊隆源（中）前往新竹地檢署，對王鴻薇提出加重誹謗罪的告訴。左為新竹市議員劉康彥。（新竹市政府提供）中央社

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅，遭質疑論文涉抄台大國發所碩士生余正煌。林智堅（圖）5日在記者會表示，選舉期間遭藍營惡意抹黑，企圖毀掉他和指導老師聲譽，並拿出台灣大學與中華大學教授所提供聲明書，為他澄清。中央社

另一方面，指稱新竹市長林智堅的碩士論文涉嫌抄襲的台北市議員王鴻薇，今天(8日) 到新竹市向中華大學遞交陳情書，要求校方1個月內完成審查。中華大學指出，將會依規定展開調查。

王鴻薇上午在新竹市議會國民黨團多名議員陪同下，前往中華大學遞交陳情書。校方代表出面接下，並表示將會把相關資訊交給相關業務單位，進行後續作業，依校規辦理。

王鴻薇表示，台灣大學與中華大學已分別成立調查委員會，調查林智堅的碩士論文是否涉嫌抄襲，其中林智堅在中華大學的論文情節較為嚴重，不是單純論文抄襲事件，還涉嫌侵占國家財產，希望中華大學秉公處理，盡速調查完畢，捍衛校譽及學術尊嚴。

對此，中華大學發布新聞稿，中華大學副校長兼發言人解鴻年指出，依據「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」，審議委員會須於接獲檢舉案20天內組成，組成後1個月內完成調查，必要時，得再延長1個月；教育部的規定，是4個月內要完成調查。校方會依規定展開調查，並加速進行。

林智堅桃園市長競選辦公室副主任黃任瑋對此表示，林智堅及幕僚團隊已多次公布教授公開聲明、科管局函文及著作權釋疑，國民黨今天竟將政黨黑手伸向大學，施壓校方對於相關審查的期程，完全是踐踏大學自主、政治介入學術的最壞示範。

民進黨發言人謝子涵指出，國民黨顯然是為了選舉搶曝光，毫不掩飾地把校園當做選舉造勢場合。民進黨譴責國民黨企圖用政治力影響學術，踐踏學術獨立變成國民黨政治攻防的戰場。

中央社引述謝子涵表示，林智堅日前已親自召開記者會詳細說明，指導教授也早已多次解釋真實狀況；中華大學對於此案已發布聲明，校方在收到具名檢舉函後，即組成審議委員會，會以公平、公正方式進行調查，請國民黨不要企圖用政治力影響學術。

謝子涵呼籲國民黨，立即停止惡質選舉風氣，時代在進步，人民的眼睛也越來越亮，別想繼宇昌案後，繼續用抹黑詐欺台灣人民。

台大國發所學生會發聲明

該所2月即已要求原創性比對

新黨多名成員，7日下午到台灣大學校門口上演行動劇，並具名檢舉新竹市長林智堅疑涉抄襲論文，呼籲台大儘速召開學術倫理委員會審定。中央社

新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台北市長柯文哲（前左）7日進行城南走讀行程時受訪表示，他作為台大教授，堅決要求台大應組織獨立審查委員會，將此事在2個月內查個水落石出，不能放任謠言滿天飛，台大經不起這種摧殘。中央社

新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台大6日要求所有碩博士畢業論文都要經原創性比對，引發討論。國發所學生會發出聲明，指該所先於校方，在2月即已要求。

媒體人5日在臉書發文指出，林智堅選上新竹市長後才去唸的台大國家發展研究所碩士論文，有部分內容與另一篇論文雷同。台北市議員徐巧芯6日在臉書發文附上檢舉信件，證實已向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲。

台大校方在事發後的6日，要求「即日起」所有碩博士畢業生的論文在提交時，都須進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，才算完成離校程序。

這項規定出爐後，引發網路熱烈討論，許多學者分享，自己的學校早就要求學位論文要經過電腦比對，也有學生擔心突然多了一個流程要跑，恐影響畢業期程。

台大國發所學生會昨（7日) 深夜發出聲明，對近日校友論文的學倫疑義「深表遺憾」，強調所上師長不斷耳提面命學術倫理的重要，全體學生也是兢兢業業、不敢怠慢。

聲明指出，國發所早於校方，在今年1月的所務會議上就決議，2月起申請碩博士論文口試，都須繳交原創性比對檢核表，並在論文裝訂學術倫理聲明頁。

對於林智堅論文的爭議，國發所學生會聲明指出須依學倫規範處理，校方已收到檢舉，將審查事證後確認是否受理，若受理由學院組成審定委員會，在2個月內完成審定。

上述聲明強調，國發所的學生來自不同校系，希望未來能為台灣國家發展貢獻心力，呼籲各界理性、客觀看待，並維護國發所認真治學師生的聲譽。

前暨南大學校長李家同今天(8日) 在臉書發文指出，台大要求論文須經原創性比對，不見得能真正杜絕抄襲，反而對教授是莫大的侮辱。對教授不信任是一件非常嚴重的事，有損大學的校譽。

李家同呼籲各界注意論文浮濫和保密的問題，並認為教育是良心事業，不能只靠制度維護品質。論文風波受害最大的是大學，校譽得來不易，一旦失去，要恢復卻相當困難。

將參選桃園市長的新竹市長林智堅，遭質疑論文涉嫌抄襲，台北市議員鍾小平（圖）6日赴教育部具名檢舉。中央社