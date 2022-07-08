猴痘突變率4年內增6至12倍　恐增加傳播力？台灣專家曝兩者關聯性

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）今年6月底葡萄牙發表一篇猴痘病毒序列的研究，與2018年的病毒比較，發現多達「50個鹼基變異」，比預期多出6到12倍，引發民眾恐慌。對此，台灣專家表示，病毒的突變不能代表傳播力也因此提高，民眾別太恐慌。

台灣科技媒體中心邀請專家召開記者會，針對猴痘病毒的演化、變異、傳播力和疫苗等現況進行討論。

中央研究院分子生物研究所研究員張雯表示，根據6月24日自然醫學期刊發表的葡萄牙研究，雖然指出猴痘病毒的基因序列有變異，但是研究樣本很少、觀察猴痘的演化時間上太短，也沒有分析這些基因序列改變了什麼功能。

張雯強調，現在只知道傳播的猴痘病毒基因序列有突變，但還需要動物實驗，也需要更多研究才能證明猴痘的突變，是不是真的會改變蛋白質的功能、病毒的感染，以及影響免疫逃逸。

關於猴痘病毒的演化，中央研究院植物暨微生物學研究所助研究員顧銓指出，病毒突變是一件很常發生的事，但突變不代表就很可怕。根據葡萄牙的研究發現在整個基因體中相差50個鹼基，但即使部份突變有影響到某些蛋白序列，也不一定會影響病毒本身的生物學功能或宿主免疫反應。

顧銓補充，相較天花病毒一年有2個鹼基突變，４年累積50個鹼基突變的猴痘病毒有可能演化速率比天花快，但是否較過去的猴痘病毒加速演化，則仍缺乏研究資料，且猴痘即使突變比天花快，還是比冠狀病毒慢很多。

國立中興大學微生物暨公共衛生學研究所特聘教授徐維莉說明，自1970首度發現猴痘感染人之後，持續追蹤每十年猴痘感染的族群，發現感染的人數增加5至10倍，且確診者年齡有上升的趨勢，這反映了猴痘的流行，可能和1980年後停止接種天花疫苗有關，此時間點之後的學齡前小孩沒有接種疫苗，隨著年齡、社交圈增長，也增加了猴痘傳播的機會。

針對現行預防猴痘的疫苗，徐維莉說明，目前第三代的天花疫苗經過多次實驗，讓病毒弱化到無法在細胞中自行複製，比起第一、第二代的疫苗相對更穩定。綜合10篇文獻的結論，徐維莉指出曾接種過天花疫苗者的發病率較低，比例在4至21%之間。

徐維莉也提醒目前猴痘病毒的研究仍很少，仍以非洲的研究文獻為主，且還需要進一步研究天花疫苗接種後人體產生的抗體可以維持多久。徐維莉建議，應該要評估讓醫護人員等高風險族群接種天花疫苗，以及考慮成人接種疫苗以保護兒童。

顧銓、徐維莉強調，目前很多研究的病毒是平常因為公共衛生的事件較少而容易被忽視的，爆發的時候才有較多關注，其實科學家對猴痘已經有既有的認識，比起新冠病毒更能掌控，根據已知的資訊好好防範就不用太恐慌。