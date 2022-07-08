〈投資理財〉通膨壓力趨緩 國際經濟金融情勢漸穩 可定期不定額存股

台股震盪，從18619點重挫到13985.51點，創19個月波段低點。投資人究竟該如何看待？各方意見不一。國泰投信董事長張錫認為，以本益比來看，已經明顯超跌，他認為「還沒停損的不用停損了」，「現在不買，年底會後悔」，看法值得投資人參考。

台股連日重挫，融資斷頭賣壓湧現，上市融資維持率跌到140％，創一年新低，依過去經驗來看，融資維持率跌到130％至150％，大盤指數應該已在低點附近，籌碼面趨於穩定。國際通貨膨脹壓力目前已趨緩，原物料正在修正，原物料指數本月5日重跌4.6％，例如小麥價格崩跌，油價開始修正，通膨壓力下降。

分析今年台股下跌，主要還是外資賣超，上半年即達一兆元新台幣，另外除權除息行情失靈，融資斷頭多殺多，導致投資人信心崩潰。預期美股將在聯準會下半年再次升息3碼之後，利空出盡，跌無可跌，股市應可回穩，帶動國際股市回春，台股亦不例外，長期機會不錯。

台灣經濟基本面仍佳，國際對於半導體產業生產過剩、庫存壓力沈重等問題，應該是屬於成熟製程方面，至於台積電先進製程，仍難撼動其市場優勢，今年持續大規模資本支出，顯示明年，甚至未來市場，仍然保持領先態勢無虞，且將持續帶動産業鏈成長，護國神山角色依舊，無褪色現象。

即使外資退潮，台灣資金充裕，外匯存底迄6月底達5489.6億美元，居全球第5位，金融三業證券、銀行、保險業，資金充裕，整體可投資股市資金還有高達8.8兆元。以銀行業為例，持有台股部位約3866億元，今年以來加碼557億元，但是根據法規計算，以目前核算基數3.9兆元估算，還有7900億元額度，可以投資台股。

證券業部分，截至今年5月底，目前自營部門還有1721億元可以投資台股。保險業部分，今年5月底保險業國內股票部分的帳面價值為2兆9億元，相較去年底2兆2313億餘元，減少了2304億元，目前保險業投資台股加公司債的可加碼空間，還有7兆8323億元，高於去年底的7兆6995億元，資金動能無虞。

面對國際經濟、金融環境動盪不安，投資人保守的做法可以考慮採取零股策略，化整為零，降低資金壓力及風險，至於標的選擇。台股優質標的很多，大型權值股例如鴻海、裕隆集團的裕隆、中華、裕融、台泥、台積電、日月光、台塑集團⋯，都已經跌深，值得投資人深入研究投資價值。

其實台積電串連的半導體產業鏈，亦值得投資人注意，例如過去冷門的特用化學品，在歷經日本311地震及2019年南科廠的光阻劑事件後，台積電積極建立特用化學品供應鏈，以電子級硫酸為例，全台廠商也不夠台積電一家需求量，由此可見特用化學品廠商的成長空間很大。

經濟部統計顯示，今年外銷訂單由第一季的暢旺，到了四月，出現年減5.5％，但是化學品產業卻始終保持雙位數穩健成長。回憶2019年台積電南科廠光阻劑事件，當時特化供應商提供的一批光阻劑中，特定光阻劑成分處理方式，與過去不同，導致光阻劑中，產生原料成分與過去不同，造成台積電報廢10萬片晶圓，損失達5億美元。

如今台積電積極規劃特化產品採購本地化，帶來極大商機，預計到2030年，原物料採購比例從當前的60％，提升到64％，關鍵零組件也將從5％，提升到60％。半導體特化股最近也遭到逆風下跌，但是卻值得注意，例如聯華、三福氣體、台特化、亞東氣體、永光、華立、崇越、新應材、勝一、台塑大金、新碩、中華化、榮化、聯仕、長春、東聯、廣明、信紘科，都是值得投資人注意的標的。

過去曾經是外資天后的國泰金投資長程淑芬，最近建議，慎選遭錯殺的中小型超跌價値股，可能比賭大盤趨勢更好。她認為，投資人可以著墨未來2年持續成長，有機會賺到好的報酬，但是應該避開景氣循環股。

她認為，過去ETF「大就是好」的觀念不一定對，選擇基本面佳，低本益比的股票投資，應該也是不錯的選擇。由於台股跟韓股一樣，流動性佳很容易成為外資的提款機，導致股市重挫，但是投資人此時應該保持冷靜理性，不用太過擔心股市非理性重挫，俟經濟穩定後，股市仍然會回升。

程淑芬建議投資人不要選擇偏冷、投機的個股，防止一旦金融市場萎縮，相較冷得較快，不易復甦，而且要再回温，時間會拉長，投資人要費更大時間等待。投資人要賺「用功的錢」，多研究基本面，避免受到大盤漲跌，影響投資判斷，只要選股正確，未來獲利機會很大。

股市多空起伏，本來就是循環，投資人面對市場大跌，只要控管資金成本，以自有資金，採取定期不定額方式長期投資，化整為零，俟國際經濟及股市風暴過去之後，應該很有機會成為贏家。多位投資專家的建言，確實值得參考，投資人用不著過度恐慌，誤判經濟情勢，反而容易遭到無謂的損失。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★