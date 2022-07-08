安倍遇襲台方密切關注 政府高層發文關切祈福

（台灣英文新聞／政治組 組合報導）日本前首相安倍晉三今（8）日上午遭遇槍擊，性命垂危。台灣外交部表示正與日方積極聯繫，瞭解詳情；總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷等人都在臉書發文關切。

安倍今日前往奈良，為本月10號參議院選舉的自民黨候選人站台演講時，被一名前海上自衛隊員持散彈槍從背後攻擊，安倍中彈送醫，傳出失去意識、心肺停止，情況相當危急。

蔡英文下午在臉書發文表示，對安倍遭到槍擊一事，感到驚訝與不捨，「台灣與日本同為民主法治國家，我要代表我國政府，嚴厲譴責暴力不法行為。」

蔡英文指出，已請外交部和駐日大使謝長廷，向日本政府及安倍前首相的親屬，表達關心跟慰問之意，並且密切關注後續的發展。

蔡英文感性表示，安倍前首相不僅是其好朋友，更是台灣最堅定的摯友，長年以來力挺台灣，推動台日關係進展不遺餘力。「希望安倍前首相能儘速脫離險境，希望我們的好朋友，能夠有平安的消息傳來。」

賴清德在臉書寫下，盼安倍前首相能逢凶化吉，期待盡快有好消息傳來，並嚴厲表達對暴力行為的譴責。賴清德提及，安倍前首相從擔任眾議員開始直到現在，始終堅定表達支持台灣的立場，與官方和民間均長期維持良好的關係，「是台灣重要的國際友人」，

賴清德透露，透過彼此的好朋友轉達深切的關心與慰問，「也希望大家可以繼續為安倍前首相加油打氣。」

蘇貞昌在臉書表示，日本前首相安倍晉三是台灣的好友，一直在國際上為台灣發聲，也時時為台日友好而努力。「我已請外交部轉達全體台灣人民的關心，希望安倍前首相平安度過險境。」

謝長廷於臉書發布安倍遇襲的具體消息，並寫道，「我們已在第一時間電話其家屬表達關切和慰問之意，並持續密切關注事態發展。」

台灣外交部表示，與駐日本代表處正與日方積極聯繫，瞭解詳情。對此一重大槍擊事件，台灣政府與人民深感震驚與不捨，我國除強烈譴責暴力行為外，總統蔡英文立即指示外交部與駐日謝長廷大使向日本政府及安倍前首相的親屬表達我方最誠摯的慰問與祈福；行政院長蘇貞昌也請外交部轉達盼安倍晉三前首相能平安渡過難關。此外，已在第一時間透過日本台灣交流協會向日本政府表達我國政府與人民最深切的關心與誠摯慰問。

外交部強調，安倍前首相是台灣最堅定的摯友，長年力挺台灣不遺餘力，對深化台日全方位友好關係貢獻卓越。外交部及我國駐日本代表處將持續與日方保持密切聯繫，關注本案後續情形。我方衷心祈願安倍前首相平安脫險、早日康復。

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