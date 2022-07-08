〈時評〉兩岸論壇　柯文哲和朱立倫之爭

國民黨近來的兩岸論述引發爭議，即將舉辦的海峽論壇，國民黨如何表態將是重要觀察指標，若是無法重拾中共對國民黨的信賴，那接下來台北和上海將登場的雙城論壇將是重點，因為國民黨和朱立倫的地位，很可能會由台北市長柯文哲取而代之。

國民黨主席朱立倫日前訪美，他談話有兩個重點，一個是提出「親美反共」的立場，一個是強調「九二共識是沒有共識的共識」。當時，已經引發中共不滿，要求朱立倫「要保持頭腦清醒」，放遠眼光並站在歷史正確的一邊。

朱立倫返台後，兩岸論述雖然未進一步修正，但相關反應上也悄悄起了變化。例如，中國國防部長魏鳳和說，台灣海峽是中國「內海」，美國聲稱台海是「國際水域」，國民黨國際部主任黃介正則表示，不會接受中國稱台灣海峽是內海說法，但美國聲稱台海是「國際水域」，這在國際海洋法上站不住腳，若按照國際海洋法，中國說法沒違法。

黃介正的回應立刻引來國內各界撻伐，最後只好由國民黨發表聲明，強調絕不接受對岸指台灣海峽為「內海」。此外，朱立倫刻意盡量避免回應兩岸議題，也是憂心國共關係生變，尤其是海峽論壇的情況。

海峽論壇即將舉辦前夕，中國華中師範大學台港澳與東亞研究中心學術委員會主任周志懷發表文章說，朱立倫「親美反共遠中」的兩岸論述，不能使國民黨找到重返執政的捷徑，甚至可能讓國民黨在台灣十年內不能翻身的預測成真。

中國方面的用意相當清楚，希望國民黨能再一次對兩岸關係進一步表態，而且暗示最佳場合就是國共論壇，目前國民黨方面已確定由副主席夏立言視訊參與開幕式，但朱立倫會不會預錄致詞，以及會談到哪些內容，都是國共關係的焦點。

中國對國民黨目前的表現，早已有所不滿，甚至有不少傳言，目前中共寄下一個希望於柯文哲身上，因此，最近有消息，台北與上海的雙城論壇要提前到八月舉行，目的是要刻意釋出訊息，帶給國民黨壓力。

中共的安排，無非是想要透露一個態度，也就是當國民黨不願意回到共產黨主導下的兩岸論述時，那他們大可選擇主張兩岸一家親的柯文哲，這對中國來言，是兩邊押寶，穩賺不賠，但國民黨若失去的中共幫助，沒有兩岸互動的優勢，勢必會造成極大衝擊，不過，這卻是國民黨毅然轉身的一個機會，就怕國民黨自己放不下，那柯文哲和朱立倫、民眾黨和國民黨，將會先有一場競爭。