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台灣溪流藏危機　內政部提醒：禁制水域不要去

內政部：記牢「救溺五步、防溺十招」的救命口訣，正確的防溺、救溺知識及自救技巧，更保護自己與別人生命安全。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/08 14:36
中央社檔案照

中央社檔案照

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）炎熱夏天最適合玩水，內政部今(8)日透過新聞稿提醒，安排玩水活動時，應慎選評估水域安全措施，根據消防署統計近5年溺水事件最多發生地點在「溪流」邊，看似淺緩水流其實暗藏危機，千萬不要去禁制標誌的危險水域遊玩，還要考量自身狀況且隨時警覺天氣變化。

內政部表示，近5年平均每年約有902人溺水，其中獲救341人、死亡536人、失蹤25人，事故發生地點以「溪河」為最多(44%)、「海邊」居次(23%)、再次者為「圳溝」(9%)，發生時間多數集中在6至10月份 (54.7%)，其中又以7月最多(12.1%)，而戲水發生意外的時段，則集中在高溫戲水消暑時段，以6時至17時最多。

內政部說明，當遇惡劣的水域環境及不穩定的天氣，對執行救溺勤務的消防員來說，也有相當程度的風險，籲請戲水民眾隨時提高警覺，及時撤離。此外，消防署結合青春專案與教育部等機關合作，除強化民眾正確戲水及防溺知識外，同時要求各級消防機關，加強水域救援能力相關演練作業，以因應緊急水域救援。

內政部再次提醒，民眾從事水域遊憩活動時，務必確實掌握自身能力，並做好風險評估，不去設有禁制標誌的危險水域遊玩，氣候不穩定時也不到河川、湖泊、山區秘境等地方戲水，熟悉記牢「救溺五步、防溺十招」的救命口訣，正確的防溺、救溺知識及自救技巧，更保護自己與別人生命安全。

台灣溪流藏危機　內政部提醒：禁制水域不要去

圖片由內政部提供。

台灣溪流藏危機　內政部提醒：禁制水域不要去

圖片由內政部提供。
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