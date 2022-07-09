〈時評〉這些人怎麼睡得著？

坐在台下聽演講，因為心態處境不同，反應也就不同。

像參加藝人、師父或股市名嘴的演講，幾乎都是主動參與的， 又多少有追星或朝聖的意味， 甚至於還要付費買入場券或捐款什麼的， 聽眾全程投入分享台上的美麗繽紛八卦、 醍醐灌頂開示或欲語還休明牌，當然不在話下；演講完畢、 意猶未盡，等著索取簽名、摸頭，捨不得馬上離開會場的， 比比皆是。

換成坐在底下的聽眾盡是被逼迫而來的演講（ 如學校的週會專題演講）時，場景就不可同日而語了── 從頭到尾傾聽到底的，即使有，也幾乎不會是全部。少不了的是： 你以為他／她在聚精會神專心聽講， 其實是早已練就有神遊物外的本領；你以為他／ 她在低頭寫筆記心得，其實是在滑手機；你以為他／ 她在頻頻點頭稱是，其實是在打瞌睡；至於睡到東倒西歪、 口水直流，甚至於鼾聲大作的，畫面雖然不常見， 倒也不是沒出現過！

所以，既非藝人明星、師父， 也不是股市名嘴的香港新任特首李家超， 在其七月一日的就職演講中，網路流傳有人坐在底下大睡其覺， 其實一點也不讓人意外！說難聽點，要不是這些坐在底下疑似睡大覺的， 好巧不巧是現任中國國家主席習近平與剛卸任的香港特首林鄭月娥， 還有林鄭丈夫林兆波，以及香港保安局局長鄧炳強等有頭有臉的， 誰理他／她們是誰？

如果網路流傳的畫面是真的，在李家超特首短短十三分鐘的就職演講， 這些人怎麼睡得著？

分析下來，答案是：

李家超的講稿內容，當然是事先有經過習近平的認可。 連香港已經是不折不扣的一國一制， 李特首都還在說要準確落實香港的「一國兩制」， 這種睜眼說瞎話的本領，顯然已得到習近平的真傳， 也當然讓習近平有「你辦事，我放心」的牢靠感，所以， 當李特首學嘴習近平在大吹牛皮、大開空頭支票之際，心情放鬆、 放空的習近平，當然是放心地閉目入睡！

對伴君如伴虎的林鄭月娥這對夫妻而言，五年來，對中國主子， 該聽的話都聽了，該讚頌的都讚頌了；對香港反對派人士， 不必理會的要求都不予理會了，該打壓的都不客氣打壓了， 該譴責的都譴責了！出身劍橋大學的林鄭月娥，更因為《 港區國安法》的頒布， 原先獲有的劍橋大學沃爾森學院榮譽院士名銜都遭褫奪了不說， 還遭美國制裁，買東西不能用信用卡簽帳付款、只能付現。 五年特首當到這麼狼狽，這麼賠了夫人又折兵，真是點滴在心頭！好不容易交接了， 如釋重負的林鄭賢伉儷，想著想著，當然都睡將起來。

那睡著的保安局局長鄧炳強又是怎麼回事？哎喲， 不就是趁李特首講話時打個盹， 好補充補充替中國主子執行嚴刑峻法時的能量嘛，這有什麼奇怪嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）