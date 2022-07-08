台灣本土新冠確診破4百萬！【7/8台灣本土+30314　死亡+131】兒童重症累計92例　含33例MIS-C　另有22死

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增30,477例COVID-19確定病例，分別為30,314例本土個案及163例境外移入；另確診個案中新增131例死亡。



指揮中心表示，今日新增之30,314例本土病例，為14,000例男性、16,295例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,640例)、臺中市(3,851例)、高雄市(3,291例)、桃園市(3,236例)、臺北市(2,838例)、臺南市(2,419例)、彰化縣(1,688例)、屏東縣(1,191例)、雲林縣(881例)、苗栗縣(838例)、新竹縣(742例)、宜蘭縣(691例)、南投縣(664例)、新竹市(642例)、嘉義縣(590例)、花蓮縣(562例)、基隆市(436例)、臺東縣(376例)、嘉義市(343例)、澎湖縣(194例)、金門縣(180例)、連江縣(21例)。

今日新增311例中重症個案，包含一例兒童重症MIS-C個案，為7歲女童，沒有慢性疾病史，6月1日接種第一劑BNT疫苗。比較特別的是，先前沒有確診新冠病毒感染，但其同住家人5月23日快篩陽性，當時女童快篩陰性，6月29日出現發燒、全身紅疹、嘔吐、腹瀉、活力及胃口下降等症狀，7月3日到急診檢查，發現有結膜炎、草莓舌、頸部淋巴結腫等，抽血發現發炎指數、肝指數升高，懷疑是MIS-C而收治住院。

羅一鈞表示，由於女童過去沒有新冠肺炎確診紀錄，醫院進一步進行新冠PCR採檢、抗體檢測，結果發現PCR陰性，但N抗體為陽性，顯示女童近期曾經感染過，也符合MIS-C的診斷標準，目前女童病況穩定，正在一般病房治療中，有使用類固醇、免疫球蛋白等藥物。

國內目前12歲以下兒童重症共92例，含33例MIS-C；另有22例死亡，

指揮中心指出，今日新增131例本土病例死亡個案，為72例男性、59例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、82例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至7月5日，死亡日期介於5月14日至7月5日。





指揮中心說明，今日新增163例境外移入個案中，為91例男性、71例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國、越南及印度(各4例)、泰國及法國(各3例)、韓國及加拿大(各2例)、英國、波蘭、阿拉伯聯合大公國、荷蘭、德國及瑞士(各1例)移入，另135例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月7日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,026,067例確診，分別為15,441例境外移入、4,010,572例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,459例COVID-19死亡病例，其中7,444例本土，個案居住縣市分布為新北市1,777例、臺北市924例、臺中市701例、高雄市660例、桃園市584例、臺南市509例、彰化縣406例、屏東縣305例、南投縣及雲林縣各203例、基隆市182例、宜蘭縣161例、苗栗縣150例、嘉義縣135例、新竹縣121例、花蓮縣118例、嘉義市117例、臺東縣97例、新竹市70例、澎湖縣11例、金門縣10例；另15例為境外移入。