（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）內政部昨(8日) 表示，單身聯誼活動今年規劃8月到10月共計9梯次，行程包含皮雕DIY、擴香石DIY、溫泉之旅等體驗活動，前3梯次11日起受理線上報名，歡迎年滿20歲、在台設有戶籍的單身者踴躍參加，覓得良緣！

前3梯次活動期間及內容：

(7月11日中午12點, 整準時開放報名)

第1梯次：8/13（六）單車騎遇記～鐵道秘境遇見你一日遊

第2梯次：8/14（日）敲敲我心門～復刻你我愛情一日遊

第3梯次：8/20（六）戀香約會～花現幸福一日遊

參加對象：年滿20歲以上在臺設有戶籍之成年人，並應保證其狀態為單身（係指未婚、離婚、喪偶。婚姻存續中、同居或已有婚約者，均不符合參加資格）。

報名方式：採線上報名

活動專屬網頁： 內政部111年「愛情不期而遇」單身聯誼活動（https://sweethome.moi.gov.tw/love-events/）

圖/內政部111年單身聯誼活動 臉書粉專

內政部去年舉辦的單身聯誼活動，共有7000多位民眾報名，回響踴躍，為鼓勵民眾適齡結婚及生育，增加單身者認識互動機會，今年規劃8月到10月，於全國舉辦9梯次「愛情不期而遇」單身聯誼活動，提供920位名額。

內政部8日發布新聞稿指出，這9梯次單身聯誼活動行程，包含鐵馬輕旅行、皮雕DIY、擴香石DIY、客家擂茶、風箏體驗、溫泉之旅、日月潭遊湖、手作芋圓等體驗活動。

內政部說，1日遊為新台幣1200元、2日遊3600元，內政部另外補助2成費用，各梯次報名時間與活動內容，可至內政部111年「愛情不期而遇單身聯誼活動」專屬網頁（網址：https://sweethome.moi.gov.tw/love-events/））查詢。

內政部指出，希望透過公辦聯誼，可以增加單身男女認識機會，締結良緣，為台灣結婚率及生育率注入新契機。

【讓愛情不期而遇】台灣內政部推9梯次單身聯誼催婚•7/11開始報名

圖/內政部官網