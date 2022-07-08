澳外長：不鼓勵片面改變台海現狀 外交部：維持台海和平是區域民主國家共識

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）澳洲外長黃英賢（Penny Wong）6日在新加坡發表演說被問及台海議題時表示，澳洲政府持續不鼓勵任何片面改變現狀的舉動，與區域內很多夥伴國家的立場一致。外交部發言人歐江安今（8）日強調，將持續與澳洲穩健深化在各領域互信、互惠、互利的友好合作關係，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

黃英賢當日參加英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）主辦活動，以「澳洲、東協及東南亞」為題發表政策演講。中央社報導，針對與會者提問，美英澳三方安全夥伴（AUKUS）成立後，是否代表在台灣議題上，澳洲立場會與美國步調一致？黃英賢回覆表示，AUKUS主要是協助澳洲取得潛艦的協議。

她說，數十年來，美國一直是澳洲主要安全夥伴及戰略盟友，但澳洲是根據自己國家利益而做出決定。而在台灣議題上，澳洲政府持續不鼓勵任何片面改變現狀的舉措，「我相信這與區域內許多其他夥伴國家的立場一致」。

此外，黃英賢在演講中強調澳洲對東協中心性（ASEAN centrality）的承諾。不論是貿易、海洋或軍事活動等，清楚、經由共同協商且被遵守的規則都有助東南亞經濟發展。

她指出，緬甸情勢、俄羅斯入侵烏克蘭對東協中心性造成挑戰。在國際組織有領導地位或對俄羅斯有影響力的國家，包括中國在內，發揮自身影響力至關重要。

黃英賢表示，區域內國家都在關注北京對烏克蘭情勢的反應及中國在區域戰略擴張的行動。但不論北京選擇展現怎樣的領導特質，「我們都可以有自己的選擇」。

她也向東南亞國家喊話，在強權國家主導的全球地緣政治舞台上，「我們的角色比配角還重要」。穩定、和平、繁榮且安全的區域需要各國一起合作，捍衛為全球帶來穩定的規則及規範。

外交部發言歐江安今日表示，黃英賢外長關於台海議題的說明再次顯示，澳洲歷任政府持續關切台海安全與和平穩定的立場一貫，維持台海和平現狀已是區域民主國家的共識，外交部對此表達感謝。

歐江安指出，台灣與澳洲為共享自由、民主、人權及法治等普世價值，並致力維護印太區域安全的理念相近夥伴，澳洲政府近年在諸多重要場合，公開發聲支持台灣的國際參與，強調台海和平與穩定的重要性，雙邊關係各項實質進展各界有目共睹。

歐江安強調，我國政府將在既有堅實基礎上，持續與澳洲穩健深化在各領域互信、互惠、互利的友好合作關係，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。