英相強生去職 各國反應不一

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）各種醜聞纏身，加上失去保守黨內部支持，英國首相強生（Boris Johnson）在黨內「逼宮」之下，昨（7）日正式宣布請辭黨魁及首相職務，並將在10月正式卸任，對此，國際上有著不同的反應，也有些意外發展。

由於強森表現出對烏克蘭的支持態度，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在得知他將辭職的消息後，第一時間致電對方並對此表達遺憾，外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則說，感謝強生在四月最黑暗的時刻來訪，烏克蘭認為他是一個無畏、對其堅信事物勇於實踐的人。

而既然烏克蘭表達了正面評價，正在與其作戰的俄國就不會有什麼好話了。

俄國外長巴夫羅夫（Dmytro Kuleba）直指，強生不喜歡俄國，俄國也不喜歡他，希望繼任者會是「更專業的人」，能以對話做決定，外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則比喻，強生現在是被自己擲出的回力鏢砸到，這件事的教訓就是，不要試著摧毀俄國。

另一方面，歐盟雖然算是英國的盟友，被英國脫歐搞得焦頭爛額的歐盟各國，對強生的離去卻是樂見其成。前比利時首相、曾擔任歐洲議會英國脫歐事務協調人的伏思達（Guy Verhofstadt）就直言，英國與歐盟關係因為強生在脫歐上的立場急速冷凍，他的離去就跟美國前總統川普一樣難看。

前法國外長、英國脫歐首席談判人員巴尼耶（Michel Barnier）則認為，強生的卸任代表著歐盟與英國關係有機會開啟新的一頁，未來將有機會從更具建設性的角度解決雙方在北愛爾蘭、邊境關稅等觀點的歧異。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）則說，愛爾蘭與強生的想法常常出現差異，他的去職讓兩國關係能再從零開始，希望可以重新開始互相尊重，並構建真正的夥伴關係。