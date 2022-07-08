西門子歌美颯攜手上緯 創新研發台灣可回收離岸風機葉片技術

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）西門子歌美颯今 (8日) 宣布與上緯投控攜手，進行風機葉片可回收樹脂戰略合作。透過創新研發的可回收熱固型環氧樹脂認證流程，計畫應用於可回收葉片技術 ( RecyclableBlade technology)，透過簡易降解程序回收葉片複合材料，再次投入風機葉片製造流程；此合作將破解台灣未來離岸風機葉片汰換難題。

西門子歌美颯目前在台灣已簽署3 GW離岸風電裝置容量合約。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思 (Niels Steenberg)透過新聞稿表示，他們的目標是提供客戶全風機零組件的資源循環利用解決方案，透過與上緯投控合作風機葉片可回收樹脂技術，將葉片樹脂、玻璃纖維、碳纖維等複合材料回收，並再回到風機製程中重複利用，創造永續的風機葉片生命週期，成為台灣於2050年達到淨零碳排的強大後盾。

西門子歌美颯表示，2018年西門子歌美颯簽署台灣第一份風機葉片樹脂供應合約，合約內容由上緯投控提供海洋風電第二階段離岸風場20支風機高品質樹脂，促成風機材料國產化，提前執行政府的產業關聯政策。

西門子歌美颯提到，上緯投控持續研發葉片樹脂創新技術，推出可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo易可收」，以及化學降解液「CleaVER可立解」，當到了風機葉片使用年限，透過循環方式回收風機葉片纖維與樹脂，不僅過程低碳足跡，不產生廢棄溶劑與廢氣等汙染，更可解決葉片掩埋或焚燒產生的環境汙染問題，符合西門子歌美颯以永續方式經營台灣市場的理念。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，透過他們所研發的可回收熱固型環氧樹脂創新技術，將回收的葉片樹脂與複合材料纖維重複應用，助西門子歌美颯於台灣實現全風機機組回收願景。

西門子歌美颯於2021年9月率先全球推出首支可回收離岸風機葉片，目前已獲得客戶RWE、EDF Renewables、wpd 與Vattenfall的訂單，其中RWE德國Kaskasi風場將於2022年底完成建置，成為全球第一座導入西門子歌美颯可回收式葉片的離岸風場。