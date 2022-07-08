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西門子歌美颯攜手上緯 創新研發台灣可回收離岸風機葉片技術

西門子歌美颯表示，透過簡易降解程序回收葉片複合材料，再次投入風機葉片製造流程；此合作將破解台灣未來離岸風機葉片汰換難題。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/08 13:34
西門子歌美颯目前已展開上緯投控創新研發的可回收熱固型環氧樹脂認證流程，計畫應用於西門子歌美颯可回收葉片技術 ( RecyclableBla...

西門子歌美颯目前已展開上緯投控創新研發的可回收熱固型環氧樹脂認證流程，計畫應用於西門子歌美颯可回收葉片技術 ( RecyclableBla...

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）西門子歌美颯今 (8) 宣布與上緯投控攜手，進行風機葉片可回收樹脂戰略合作。透過創新研發的可回收熱固型環氧樹脂認證流程，計畫應用於可回收葉片技術 ( RecyclableBlade technology)，透過簡易降解程序回收葉片複合材料，再次投入風機葉片製造流程；此合作將破解台灣未來離岸風機葉片汰換難題。

西門子歌美颯目前在台灣已簽署3 GW離岸風電裝置容量合約。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思 (Niels Steenberg)透過新聞稿表示，他們的目標是提供客戶全風機零組件的資源循環利用解決方案，透過與上緯投控合作風機葉片可回收樹脂技術，將葉片樹脂、玻璃纖維、碳纖維等複合材料回收，並再回到風機製程中重複利用，創造永續的風機葉片生命週期，成為台灣於2050年達到淨零碳排的強大後盾。

西門子歌美颯表示，2018年西門子歌美颯簽署台灣第一份風機葉片樹脂供應合約，合約內容由上緯投控提供海洋風電第二階段離岸風場20支風機高品質樹脂，促成風機材料國產化，提前執行政府的產業關聯政策。

西門子歌美颯提到，上緯投控持續研發葉片樹脂創新技術，推出可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo易可收」，以及化學降解液「CleaVER可立解」，當到了風機葉片使用年限，透過循環方式回收風機葉片纖維與樹脂，不僅過程低碳足跡，不產生廢棄溶劑與廢氣等汙染，更可解決葉片掩埋或焚燒產生的環境汙染問題，符合西門子歌美颯以永續方式經營台灣市場的理念。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，透過他們所研發的可回收熱固型環氧樹脂創新技術，將回收的葉片樹脂與複合材料纖維重複應用，助西門子歌美颯於台灣實現全風機機組回收願景。

西門子歌美颯於20219月率先全球推出首支可回收離岸風機葉片，目前已獲得客戶RWEEDF Renewableswpd Vattenfall的訂單，其中RWE德國Kaskasi風場將於2022年底完成建置，成為全球第一座導入西門子歌美颯可回收式葉片的離岸風場。
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